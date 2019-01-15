建筑矿务不乐观．邓白氏：企业信心大跌 邓白氏（Dun & Bradstreet）最新季度调查显示，踏入新的2019年，国内企业信心水平大幅下跌。

（吉隆坡15日讯）邓白氏（Dun & Bradstreet）最新季度调查显示，踏入新的2019年，国内企业信心水平大幅下跌。

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商业乐观指数跌至8.92点

根据该机构在企业界展开的调查结果，2019年首季商业乐观指数（BOI）跌至8.92点，虽然比2018年第四季的12.99点低，却比2018年首季的7.25点高。

“迈入2019年首季，预测国内公司的基本面适中，以对外市场为主的行业，例如批发贸易成长较弱，而且建筑和矿务公司展望也看淡。”

邓白氏（马）私人有限公司首席执行员谢奥黛（音译）说：“与前期比较，预期大马公司在2019年的扩展计划投资将增加，特别是软件、基本设施、机械和资本器材的科技投资。”

仅雇用和存货水平上升

季度商业信心指数研究的6个指标，分别是销售量、净盈利、售卖价、存货水平、雇用水平和新订单。根据该项研究，在6个指标中，按季比较，只有雇用水平和存货水平上升。

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其中，销售量的指数从2018年第四季的25.98点，下跌至7.06点；净盈利指数从15.69点，减至8.82点；售卖价指数从2018年第四季的7.35点，减至2.94点；新订单指数从2018年第四季的17.16点，减至2019年首季的15.88点。

此外，运输、服务和批发业，崛起为最看好的领域，建筑业和矿务业的展望最不乐观。