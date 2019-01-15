杨微屏．地球转在不同的世界 什么事都不做的时候，就是看人家在做什么事的时候。

什么事都不做的时候，就是看人家在做什么事的时候。

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离家到偏远的海边小住的那段日子，每天黄昏时分，就坐在海边的礁石上看日落，时间一分一秒的流逝，天空划上晚霞的颜色也不停变化，如画家的调色盘带来美丽的震撼。

每天看日落，想到法国飞行员作家安东尼德圣埃克苏佩里在著名的代表作《小王子》，带出来的心情：“当一个人情绪低落的时候，会格外喜欢看日落。”

《小王子》的故事叙述一个飞行员因飞机故障，在撒哈拉沙漠遇见来自另一个星球的小王子，小王子因为和心爱的玫瑰怄气而离开自己的星球，先后到6个不同的星球探索世界，分别遇见了国王、爱慕虚荣者、酒鬼、商人、点灯人、地理学家、蛇、商贩及狐狸等。故事唤起人们盲目追求名利、金钱、使命感的迷惑之际，也牵动了友情、爱情的珍贵和哀愁。

当我离开熟悉的家，在陌生的地方短暂生活时，每天看到一群渔夫在黄昏时撒网捕鱼，渔夫从沙滩步入浅湾，细心的聆听海里的动静，然后就往侦察到的方向撒网，未几就一网打尽捞起许多白色的“斋鱼”。渔夫告诉我，这是用来当饵捕螃蟹的鱼。

这里的居民对于我这个外来客充满好奇，他们觉得这个地方只有海滩、螃蟹和海鲜，不解为何我要逗留在此那么长时间。而我每天无所事事的留意当地人的生活作业方式，心情却有不同的体验。

期间发生一场豪雨击坏滤水站，抢修期间一再又遇上豪雨破坏，导致当地居民面对5天制水之苦。经营饮食业者在制水期间，到老远的地方汲取井水，克难情况下继续营业，让我深刻的感受到人们为了生计都不容易。

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制水期间，我却是有足够和正常的水供，而对于我这个常常不知道今天是星期几，今天有没有水供的人，居民有时一脸狐疑，如果当时是七月半或清明月，他们可能都会吓死了吧！

想起《小王子》游走星球的感悟：“如果不去遍历世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托，但我们一旦遍历了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。当我们开始寻求，我们就已经失去，而我们不开始寻求，我们根本无法知道自己身边的一切是如此可贵。”