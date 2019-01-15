未婚生子马每年1.8万宗‧专科医生建议设智囊团应对 根据马新社报道，应成立一个成员包括医生、家长和教师协会、青少年、社会工作者及各种宗教团体的智囊团，以应对少女未婚怀孕的问题。

（八打灵再也15日讯）世界卫生组织（WHO）公布每年有约1600万名少女未婚生子，而我国每年平均有1万8000名少女怀孕。



根据马新社报道，应成立一个成员包括医生、家长和教师协会、青少年、社会工作者及各种宗教团体的智囊团，以应对少女未婚怀孕的问题。



大马专科医院（UMSC）的专科医生们认为，该智囊团应能渗透到宗教和文化方面，并采取务实及开放态度减少未婚怀孕的少女人数。



大马专科医院妇产科医生艾祖拉莎霏娜芝博士副教授说，该团队应与教育部和妇女，家庭和社区发展部等部门合作，找到减少或消除少女未婚怀孕的解决方案。



她也说，年轻和思想开放的团队也可参与这些醒觉活动以支援由领养机构与医药保健公司联合推动的弃婴保护舱组织，为提供弃婴一个安全的安身之地。



我国卫生部也实施了“Generasiku Sayang”计划，以提高公众对预防青少年未婚怀孕重要性的认识。



护理中心保护婚外孕妇



此外，该部根据该计划，除吉隆坡、纳闽岛和彭亨州外，于其他州属均设立了一个护理中心，为婚外孕妇提供保护。而登嘉楼卫生局（JKNT）也于2018年10月开设了第一个“Rumah Generasiku Sayang”（RGKS），以应对未婚怀孕的青少年。



另一方面，心理医生艾妲莎霏娜芝博士说，由于缺乏关注，少女在怀孕期间容易得妊娠并发症如子痫前症（又称妊娠毒血症），一种与高血压相关的疾病，或在产后患上忧郁症。



她说，若有怀孕少女到医院检查，而其属于无法堕胎体质，医生将劝说其继续怀孕，并把孩子送给别人；若该怀孕少女体质对堕胎无影响，便可进行堕胎安排。



她补充，我国在进行堕胎手术前需由双方签署同意。