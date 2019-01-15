沈志强：成熟度非年龄衡量．18岁不能投票不公平 青年及体育部副部长沈志强说，若我国边缘化18至20岁的年轻人，不赋予他们投票权，不让他们参与民主制度，那不公平。

郑暐章（左三）赠送纪念品予沈志强，左起是柯仕亮、林文辉，右起是郭伟平、郑达明、郑荣兴。（图：星洲日报）

（槟城14日讯）青年及体育部副部长沈志强说，若我国边缘化18至20岁的年轻人，不赋予他们投票权，不让他们参与民主制度，那不公平。

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他说，有一名19岁的年轻人曾在论坛上说，18岁还不够成熟到可以投票，但他向对方说，一个人的成熟度，不能以年龄作为标准，就像发表“蕹菜论”及“回中国论”的人，发言时也不是18岁。

沈志强昨晚出席槟州华人大会堂青年团主办的第5届槟城青年领袖高峰会闭幕典礼时说，新马来西亚应该属于大家，让大家的想像力可把国家带至另一个高峰。

年轻人思维已不一样

沈志强说，21及20世纪的年轻人的思维已不一样，前者通过科技接触到更广泛的事物，在商场与政治等领域上更敢于挑战现有制度。

“若他们不满意政治现况，他们不只会投票，还会参政竞选成为政府，就如26岁的青年及体育部长赛沙迪。”

他说，青年是国家极为重要的群体，因为他们敢于发梦及有胆识，而根据统计，15至24岁的青少年占大马人口20%，若把24岁调升至40岁，他们则占了人口的40%。在上届大选，21到40岁的群体占了选民的40%。

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他说，今届国会，有10%的国会议员在40岁以下，当中有2位更在30岁以下，即赛沙迪和仅23岁的峇都区国会议员峇拉巴卡兰。

出席者有槟华堂副主席兼青年团督导郑荣兴、槟华青团团务顾问郑达明、团长郑暐章、工委会主席林文辉、总策划郭伟平、总协调柯仕亮、槟州青年发展机构执行长丁国亮等。

郑荣兴：一再降限定年龄

青年组织将青黄不接

郑荣兴说，赛沙迪认为我国无法调低青年组织的年龄限制，其中一个原因是涉及不少既得利益者，超过法定年龄却大权在握，但他认为部长的这番话值得商权。

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他说，赛沙迪或许缺乏投入社会工作的经验，对领导社团组织的需要与艰辛也不甚了解，而若不断降低青年组织的年龄限制，未来的青年组织，恐成为一班入世未深的青年在迷失方向下做毫无目标的挣扎。

他说，许多青年在25岁前刚踏入社会，30岁前则开始探索并得到人生历练，而生活与工作的不稳定，很难让30岁以下的青年能兼顾并积极推动青年组织，甚至成为领导人。

“政府只想到如何符合联合国组织的青年定义，却没深入了解大马青年与青年组织的需要。”

驳赛沙迪“利益者”论他说，赛沙迪的“涉及既得利益者”言论，是一竹竿打翻整船人的论调。根据2007年青年社团法令，法定年龄是到40岁，超过40岁就不合法，青年也不会赖着不走。

“一旦把青年定义放到30岁以下，相信国内许多青年团会出现青黄不接的现象，因目前大部份领导介于30岁至40岁左右。”

郑荣兴也希望槟州政府尽快完成槟州青年发展大蓝图。