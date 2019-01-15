美升息料喊停．产托回酬风险下降 美国升息预期降温，国家银行也可能保持指标利率，让早前面对利差风险的产托公司放下心头大石。

（吉隆坡15日讯）美国升息预期降温，国家银行也可能保持指标利率，让早前面对利差风险的产托公司放下心头大石。

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丰隆研究说，联储局今年升息次数料从3次减为2次，加上预期国行倾向于将隔夜政策利率（OPR）维持在3.25%，这有助于减少投资者的不安。

“对比大马政府10年期债券回酬率，马股产托回酬差距只有1.8%，略低于5年平均的1.87%，相信2019年不会有太多变动。”

丰隆预计2019年政府10年期债券回酬率维持4.1%，而2018年平均回酬率则是4.07%。

房市仍供过于求

丰隆表示，虽然产托的利差风险缓和，但依然面对产业市场供过于求的冲击。截至2018年第三季，零售空间提高到6370万平方英尺，预期2022年之前将陆续增加2000万平方英尺。零售供应空间有增无减，加剧了产业公司的挑战。此外，购物商场还得面对电子商务的竞争。

不过，该行认为，主要零售商场如谷中城、园中城、城中城及柏威年商场的出租率保持强稳，这些商场位于优质地段，且出租率达87.8%，租金收入十分稳定。

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“业者将会提升零售空间，并多元化租户，增加餐饮及娱乐租户，以应对网购的挑战。”

办公楼空间方面，截至第三季，大吉隆坡区的供应空间为1亿2340万平方英尺，未来4年将增加2000万平方英尺，短期内供过于求问题未能克服，因不少空间是先建造再寻觅租户。

丰隆认为，由于选择太多，业者可能需给租户折扣，租金成长空间相对有限，因此建议留意租约较长的国家石油大厦、埃克森美孚大厦等办公楼。

整体而言，该行指出，鉴于2022年将有更多新产业加入市场，产托领域未来将持续面对供过于求的问题。

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首选怡保花园产托 马资源 桂和

丰隆决定将怡保花园产托（IGBREIT,5227,主板产业投资信托组）及马资源桂和（MQREIT,5123,主板产业投资信托组）列为首选，前者拥有优质资产，后者周息率达7.9%，且资产位于优质地段及高出租率。