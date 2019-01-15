假文件承包食物供应·沙巴24人落网 涉款上千万 承包商过去3年使用伪造文件以得到沙巴教育局食物供应招标估计上千万令上吉，反贪会昨天全州大收网，至少24名男女落网，预料未来会逮捕更多人。

女嫌犯以头巾遮脸，避开媒体的镜头。（图：星洲日报）

（亚庇15日讯）承包商过去3年使用伪造文件以得到沙巴教育局食物供应招标估计上千万令上吉，反贪会昨天全州大收网，至少24名男女落网，预料未来会逮捕更多人。

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单单是今天即有24人被带上多个地区法庭申请延长扣留，法庭批准反贪会扣留他们3至7天不等；反贪会消息指出，他们今天在山打根地区逮捕嫌犯，明天会押上法庭扣留。

这些嫌犯被指从2016年开始使用伪造文件，包括伪造银行结单，以获得为寄宿学校供应食物的招标项目。

反贪会调查此案多个月，昨天大规模出动人员，分别在亚庇、古打毛律、瓜拉班尤、保佛、兰瑙、根地咬、斗湖和拿笃进行逮捕。今天即会在山打根地区捉人。

亚庇13人延扣引围观

在亚庇，反贪会今早9时30分押着13名男女承包商前往法庭申请延扣，由于人数多，嫌犯被带入法庭时引起群众围观。

反贪会官员法立说，13名嫌犯年龄介于30岁至60岁，他们涉嫌从2016年开始向州教育局提供伪造文件，以便成功获取合约项目，初步估计涉及的数额最低从100令吉至上百万令吉不等。

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“我们将会从各层面对此案展开深入调查，例如他们透过什么方法取得政府的合约。”

询及投标项目时，他表示，为避免影响调查工作，因此无法透露相关详情，惟表示当局将会展开深入调查，一旦有最新进展将会再对外公布。

他指出，推事艾扎阿都拉欣允准反贪会将这10名男子延扣5天，3名女子延扣3天助查。男嫌犯皆被扣留于反贪会沙巴总部办事处，女嫌犯则扣留在甘拜园集中扣留所。

人数众多被迫使用公开庭

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一般上延扣程序在内庭处理，但今次嫌犯人数众多，因此必须在公开法庭进行批准延扣程序。法庭谕令清场，只让反贪会官员及嫌犯留在庭内，记者及其他案件的主控官都不能进入。

法立表示，当局援引反贪污法令第18条文展开调查。一旦罪成，可被判监禁不超过20年，以及罚款不少于伪造数额的5倍或10万令吉，视何者为高。

斗湖5男女涉款884万

在斗湖，5名承包商及经理遭延长扣留7天，以协助反贪会调查斗湖区4间中学宿舍为期2年总值884万7500令吉的食物供应招标。

斗湖推事贺莉娜今日发出延扣令，扣留期至1月21日。

反贪会援引相同条文调查此案，这5人涉嫌提交伪造银行结单，以获取2017年至2018年的食物供应招标。

这3女2男年龄介于35至65岁，来自4个不同公司，他们分别在昨日中午1时20分至晚上9时被捕。

根地咬4女承包商延扣

此外，反贪会也在根地咬逮捕4名年龄介于37至52岁的女承包商，今日在当地法庭获准延扣7天，助查使用伪造银行结单，获得教育局总值770万令吉学校宿舍食物供应招标合同案件。

另外，反贪会今日中午扣留另外1名相信涉嫌同样案件的女子，明天将申请延扣该名女子。

在拿笃，2人昨天被捕，今天法庭批准延扣他们7天。