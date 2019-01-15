周息率胜区域股市．高息股沙里淘金 分析员认为，与区域同侪相比，马股周息率确实相对更高，然而，“高息股”陷阱不少，投资者不得不防。

（图：美联社）

（吉隆坡15日讯）猪年到来，马股内忧外患此起彼落，不少投资者转为青睐抗跌高息股，分析员认为，与区域同侪相比，马股周息率确实相对更高，然而，“高息股”陷阱不少，投资者不得不防。

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马股周息率3至4%

基金经理张子敏直言，大马股市比起其他区域市场周息率相对更高，介于3至4%之间，邻国新加坡的周息率则预计为1至2%。

他补充，一直以来，大马的周息率在区域里都相对诱人，而且马股的防御性较高，在大市低迷之际更能抗跌，因此也较受欢迎。

张子敏指出，放眼东南亚乃至亚洲，马股都算高股息市场，因此也极受外资欢迎。

《彭博社》数据也显示，在过去12个月，大马富时综合指数的周息率达3.4%，比MSCI新兴市场亚洲指数的2.7%高。

张子敏表示，不同领域都有基本面稳健的高息股，一般上，消费股和产业股都会派发高股息，投资者可以从中选择适合的股项。

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“要注意的是，投资者必须确保选择的股项所派发的股息属于经常性，而不是因为脱售资产等原因而派发一次性的特别股息。”

张子敏建议，投资者在选择高股息股前，可以查阅财报／季报，了解是否每个季度都派息或一直维持派发股息。

“投资者需要了解多方面讯息才做决定，当中也包括股价、公司基本面等。”

胥视个人投资风险

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询及股市波动的当下是否适合投资高股息股，张子敏认为，胥视个人投资风险而定。

“假设是属于保守型投资者，可以选择高股息股；反之，如果风险胃纳承受度较高，则可以在当下选择中小资本股，因中小资本股预计回酬将比高股息股高。”

Areca资本首席执行员黄德明向《彭博社》表示，假设大马与新加坡继续争执导致股市下跌，最后的策略是投资高股息股。

投资策略来看，黄德明所选择的高股息股来自包括银行领域、产业信托领域、出口导向股和政府相关公司。

他指出，大马与新加坡从空域至水供问题皆出现摩擦，实际上摩擦事件对两国的经济都不会带来任何好处。

黄德明也补充，目前对马股影响较重的事情是美中贸易协商和美国联储局升息步伐，这些因素都将盖过国内发生的其他事情，包括大马与新加坡之间的摩擦、大马财政失衡和对一马公司（1MDB）扩大调查。

外围牵引马股波动

马股近期处在波动区间，主要受外围因素影响，其中美中贸易摩擦加剧料重挫马股表现，分析员预计只要双方协商进展顺利，将为马股注入不少动力，至于联储局升息步伐放缓，料可吸引更多热钱进入马股。

值得注意的是，马股也容易受到外围市场的牵引，尤其是美股的走势影响，美国政府部份关门已引发国内不满情绪，而英国脱欧谈判也是马股面对的黑天鹅。

另外，原油价格起伏不定也让马股暴露在风险之中，不仅股市受波及，汇率也将受到拖累走软，惟近期石油输出国组织已启动减产，料可稳定油价。