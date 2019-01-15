敦马：致力缩减各族贫富差距·盼华社认同政府努力 首相敦马哈迪希望华社能了解与认同政府致力于缩减各族贫富悬殊所作的努力。

首相马哈迪（中）接见方天兴（右五）率领的华总代表团并进行交流。左起为许廷炎、陈明山、吴添泉、吴德芳、钟来福；右起黄益隆、林家全、黄保俊及郑福成。（图：星洲日报）

（布城15日讯）首相敦马哈迪希望华社能了解与认同政府致力于缩减各族贫富悬殊所作的努力。

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首相鼓励各族之间，尤其是华巫合作，通过互相学习和互补，共同提升各族的经济水平，实现真正“马来西亚人的合作”。

他说，包括了全国性华人组织如华总等华团，也应该在这方面有所敏感度和谅解。

首相周一下午在首相署办公室，接见以华总会长丹斯里方天兴率领的华总领导层，在见面交流会时发表谈话。

了解历史尊重各族

华总在会后发表的文告引述马哈迪说，国人必须了解国家历史，这是非常重要的，因为我国是由各民族组成，在处理和面对一些问题时，很多时候有必要顾及各族人民感受，希望大家应该有一定的敏感度。

他说，政府关注各族人民的问题，包括马来人的贫穷问题，政府协助马来人，要马来人改变，是希望能够缩短马来人和其他民族的贫富差距，同时希望华人能够了解政府的立场。

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他说，我国没有面对诸如一些邻国发生的种族暴乱，导致种族冲突和治安败坏的问题，我国得天独厚，是一个安居乐业的国度，没有像印尼或菲律宾般面对天灾、火山、地震和海啸的问题，我国西部有印尼，东部的菲律宾抵挡了大风大浪，这点我们必须庆幸和珍惜。

出席者包括华总永久名誉会长丹斯里吴德芳、永久名誉顾问丹斯里郑福成，署理总会长拿督钟来福、5位副总会长丹斯里吴添泉、陈明山、拿督黄保俊、拿督林家全、拿督许廷炎及总秘书拿督黄益隆。

赞扬华人靠努力脱贫

马哈迪也赞扬华人刻苦耐劳的精神，他说，华人早期从中国南来我国做“苦力”（劳工），每天很勤劳努力的工作，奋斗不休，今天华人下一代不再是“苦力”，他们都在经商，是企业经营者。

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首相也呼吁华人学习和多讲国语，从中掌握国语。

“我也经常告诉马来人勤劳工作，如果要摆脱贫困，要富有，就必须努力。”

他说，马来人也应学习华裔的刻苦耐劳精神。

首相也赞扬财政部长林冠英，形容他是一位非常称职和表现杰出的财长。

他说，林冠英过去出任槟城首席部长，掌管州政府多年，成功把槟州财务转亏为盈，所以他委任林冠英为财长。

指东铁计划无法取盈利

马哈迪也提到暂时冻结和处在谈判阶段的东海岸铁路计划（ECRL），表示计划建筑费过高，而东海岸3州不论是人口和物流量都不高，该计划无法取得盈利。

他说，西海岸人口和物流都比东海岸多，但目前在西海岸的铁路经营都还在面对亏损，更何况是东海岸。

“政府反而认为改善东海岸的陆路交通水平，会更实际。”

首相表明，政府目前正深入研究和谈判有关东铁计划，尚未有定案。

另一方面，首相在聆听了华总汇报后形容，华总是一个很好的组织，虽然会员都是华人，但大家都是马来西亚华人。

提及华总大厦，首相表示距离他家（雪州沙登绿野）很近，他每天都经过华总大厦，同时还意外抛出一句：“大厦旁边的空地怎样了？”方天兴回应说：“那并不是华总的土地，是当时因经济能力有限情况下脱售……”

马哈迪说，他会到华总大厦并出席华总的活动。

华总将于2月15日（农历初十一）在华总大厦主办年度的新春大团拜。

保健秘诀是别吃太胖

询及本身94岁高龄，如何保持身心健壮的最佳状态时，马哈迪笑称：“不要吃得太胖。”

他说，一个人太胖心脏就会有负担，有时会难以负荷，这对身体和健康不好。

“我吃得很少，虽然有很多食物很吸引人…….”

首相幽默地说：“我母亲也经常教导我，如果吃到感觉很好吃就要马上停止，不能再吃。”

交流会上，当方天兴向首相出示他在18年前首次任相，出席彭亨州为“华总之今夜”主持开幕的照片时，首相手握照片一看，并脱口而出：“那时还很年轻……”引来众人失笑。整个历时逾一句种的交流会，便在一片愉快和亲切中结束。

方天兴：畅谈国家议题

华总与敦马历史性会面

方天兴说，这是马哈迪第二次任相后，首次接见华总领导层，精神奕奕的他畅谈了国家历史和种族政策与看法，提出了多面向和宏观见解，显示这位世界最高龄的国家领导人，忧国忧民的情怀与大志。

他说，这是一个意义非常重大和有成果的历史性会面，首相也针对华总提出一部份的国家课题，作出正面的回应。

钟来福说，今年第36届全国华人文化节，将再次回到吉打州举行，我们邀请并希望首相能在9月再次前来为全国华人文化节；因26年前，马哈迪曾以首相身份，在亚罗士打为吉华堂主办的第十届全国华人文化节主持开幕。

“我在交流会上，向首相出示他在26年前为第十届全国华人文化节主持开幕的特辑内容和照片，首相看后非常有感触和感动，当时首相观赏大游行时下了一场大雨。”

吴添泉：认同华裔应多学国语

吴添泉认同首相鼓励华裔要多学习国语的呼吁，他说，国家独立60年，身为大马人还不能掌握国语，相比起在我国工作短短几个月后的外劳，都能掌握国语，我们的确需要反思反省。

陈明山感谢首相对华总大厦的关注，他说，交流会时首相几次都提到华总大厦，这座耗资9千万令吉的大厦，是大马华社和许多企业家的贡献，是华社精诚团结的精神地标，有了他们才有今天的华总大厦。

黄保俊说，他向首相建议和要求政府改善西海岸通丹州的两条大道，即东海岸收费大道目前中兴建到瓜拉登嘉楼，希望政府能够再建160公里衔接到哥打峇鲁；此外也希望改善话望生通哥打峇鲁全长180公里的联邦大道，让它全程拥有四条车道往返，以协助游子返乡和各领域物流的便利。

林家全希望马中合作关系继续加强，配合中国的“一带一路”引进更多中资和中国游客，协助国家经济成长。

许廷炎说，这是非常难得的交流，可在零距离和国家最高领导人面对面交流，聆听首相的看法。

黄益隆说，他非常认同首相所说，我国是多元种族组成的国家，各族人民，尤其是常持有极端思想的政治人物，应顾及种族敏感度，这个思维是非常重要的。