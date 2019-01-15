患白血病需进行骨髓移植．马嘉仪急筹12万续命 青春年华的26岁会计书记，2年前才怀揣梦想投入职场，不料去年6月喉痛发烧辗转求医治疗，才惊觉患上急性骨髓性白血病，目前急需一笔约12万令吉的医疗费进行骨髓移植手术，以延续年轻的生命。

青春年华之龄的马嘉仪，希望早日恢复健康重过平凡的日子。（图：星洲日报）

（柔佛．新山14日讯）青春年华的26岁会计书记，2年前才怀揣梦想投入职场，不料去年6月喉痛发烧辗转求医治疗，才惊觉患上急性骨髓性白血病，目前急需一笔约12万令吉的医疗费进行骨髓移植手术，以延续年轻的生命。

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发烧感冒不见好转来自新山士姑来皇后花园的马嘉仪指出，她当初身体不适时，仅以为是普通的发烧感冒，但看过几次医生后，病情却不见好转。

她透露，由于自己早前有过甲状腺肿大的病例，每三个月需返回马六甲班台医院复诊，于是趁着复诊的时候顺便进行全身检查，没想到检验报告一出炉，医生即要她马上到医院进行更深入的检查。

“我是在去年8月13日去见血科医生，医生告诉我，我有95%机率患上血癌，因此要求我即刻住院，否则有生命危险。”

她说，入院第二天，证实她患上急性骨髓性白血病。

据了解，知道有关结果后，她再向家庭医生咨询，医生建议她前往吉隆坡治疗。

4个月花逾30万医费

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最初，拥有医药卡的她，在亲人建议下，到吉隆坡鹰阁医院接受治疗，因此，从2018年8月19日至12月26日期间，她一共进行了四个化疗疗程，而留院4个月以来，前后也花费了逾30万令吉医疗费。

马嘉仪说，最终她也耗尽了保险金，有鉴于情况不允许，她在医生安排下转到吉隆坡安邦医院进行骨髓移植检测，可惜她的3兄姐弟都配对不成功。

不过，听取医生意见进行非亲属骨髓移植的配对时，她找到了台湾的骨髓，尽管医生表示，她可在本月中或2月初进行非亲属骨髓移植手术，惟目前却卡在高达12万令吉医疗费的难关。

马嘉仪透露，其母亲张长莲（61岁）是一名家庭主妇，父亲马万邦（58岁）在新加坡当电工，一个月收入约4000令吉，是家里的主要经济支柱。

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她说，哥哥马乐勤（30岁，巴士司机）、姐姐马佩芳（29岁，家庭主妇）及弟弟马乐翰（22岁，工厂搬货员）都已经成家，各自有不同的负担；而她任职书记期间，一个月2200令吉的收入还要扣除500令吉房租和每月逾400令吉的保险费，所剩无几。

马嘉仪目前仍在安邦医院接受治疗，并由她的母亲张长莲每日陪伴在侧照顾。

张长莲：祈求公众帮助

张长莲指出，希望女儿能尽早进行骨髓移植手术，为此，祈求热心公众能帮助，让嘉仪得以早日恢复健康。

公众若想捐助马嘉仪，可通过星洲日报基金会网上捐款，网址是：yayasansinchew.org.my；或者邮寄划线支票，支票请注明：YAYASAN SIN CHEW；或透过邮政汇票也可。

此外，民众也可前往本报总社基金会的办事处，以及星洲日报各地方办事处进行捐款。