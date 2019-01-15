警方：有人剪断篱笆．蓝湖属私人地禁擅闯 依斯干达公主城警区主任祖凯里披露，警方于昨日接获投报指出，有公众剪断位于江加埔来蓝湖的篱笆，他为此提醒公众，蓝湖属于私人地段，不得擅自进入。

祖凯里（前排左七）为依斯干达公主城美迪尼国中主持“回到学校”活动；右六起为玛茜达和欧斯曼。（图：星洲日报）

（依斯干达公主城14日讯）依斯干达公主城警区主任祖凯里披露，警方于昨日接获投报指出，有公众剪断位于江加埔来蓝湖的篱笆，他为此提醒公众，蓝湖属于私人地段，不得擅自进入。

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他于今早出席在依斯干达公主城美迪尼国中举行的“回到校园”活动后透露，警方是于昨日接到来自柔佛水务联熹有限公司（SAJ Ranhill）官员的投报，指昨日上午9时发现有人将蓄水池的部份围篱剪坏，作为进出口。

他为此提醒公众，该处属于私人地段，公众不得擅闯，否则会因抵触1959年禁区法令（Akta Tempat Larangan）第4（2）条文而被捕。

他指出，在此之前，已有两宗擅闯蓝湖一带地段的案件，涉案人士已被逮捕。

他说，警方给予的提醒，是基于该处为私人地段，以及顾虑到公众安全所考量。

他表示，根据估计，每日有100至200人进入有关地段。

祖凯里：投报校内私会党

“建议学校设投诉箱”

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依斯干达公主城警区主任祖凯里指出，近期发生两起中学生在校内因拒绝加入私会党而被殴打的案件，他为此鼓励学生进行投报，并建议校方设立投诉箱让学生可以放心投诉或作出举报。

他于今早出席在依斯干达公主城美迪尼国中举行的“回到学校”活动后披露上述案情时指出，事件分别在位于武吉英达花园及振林山的国中发生，受害者是14至15岁的学生，他们都是被同校学生胁迫加入私会党时因拒绝而被殴打。

他指出，涉及殴打的是中四、中五学生，警方在接获受害者父母投报后，分别逮捕了4、5名学生接受调查，案件还在调查中。

他表示，为了让学生能够放心举报，他建议学校设立投诉箱，让学生受到恐吓等状况时，在不会担心人身安全的情况下进行投诉。

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他也表示，该警区管辖范围内，共有13所国中和44所各源流小学，每所学校都有警方人员领养，并定时每个月两次到校查访，一旦发生任何事情都会马上向他汇报。

另一方面，他在活动上致词时表示，截至2018年，该警区管辖范围内，共有155名未成年者或学生，涉及犯罪而被逮捕，其中有5人涉及抵触危险毒品法令，另75人涉及交通案件。

他说，近期，学生纪律问题受到挑战，有关的“回到学校”活动，就是为了让警方到校，了解老师和学生面对的问题。

建立情绪智商更重要

此外，他表示，真正生活是从学校过后开始，并认为掌握情绪才能成功，而勉励学生们拥有知识智商固然好，但建立情绪智商更重要。

活动出席者包括依斯干达公主城警区第一副主任依斯迈、第二副主任库玛、依斯干达公主城美迪尼国中校长玛茜达、家协主席欧斯曼等。

玛茜达在会上表示，放学时间过后，一些学生是直到下午5点前后才被父母载回家，为此希望警方关注并增加巡逻。