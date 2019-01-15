“温馨宗亲共享幸福”·刘总妇3月办生活营 由马来西亚刘氏总会妇女组主办、各属会妇女组协办的“3天2夜生活营”，定于3月23至25日在砂拉越美里婆罗洲热带雨林度假村（Borneo Tropical Rainforest Resort, Miri, Sarawak）举行。欢迎全马刘氏宗亲妇女组踊跃报名参加。

刘琼清（前排左五）与组委们呼吁全马刘氏宗亲妇女组踊跃报名参加“温馨宗亲，共享幸福”生活营。（图：星洲日报）

（吉隆坡15日讯）由马来西亚刘氏总会妇女组主办、各属会妇女组协办的“3天2夜生活营”，定于3月23至25日在砂拉越美里婆罗洲热带雨林度假村（Borneo Tropical Rainforest Resort, Miri, Sarawak）举行。欢迎全马刘氏宗亲妇女组踊跃报名参加。

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大马刘氏总会妇女组发表文告指出，生活营的主题为“温馨宗亲，共享幸福”，宗旨为培养及增进宗亲彼此的感情，希望宗亲抽出更多时间陪伴家人孩子。

文告披露，该生活营除了将备有讲座会，让参加者可以自我提升，同时也备有团体手艺等课程供参加。

届时，砂罗越彭城刘氏公会联合总会总会长拿督斯里刘久健，将成为生活营的开幕嘉宾，而大马刘氏总会总会长拿督刘国泉，将为该活动主持闭幕。

“凡大马刘氏妇女组组委及各属组的组委报名费每名为180令吉；马来西亚刘氏总会理事、青年团团委、乐龄组组委及各属会会员、刘氏太太一律收费每名280令吉。有兴趣者，可致电秘书处（084-338699），或总主任刘琼清（016-833-5538）、筹备会主席刘惠妃（019-859-2690）、陈俏颖（013-801-2672）洽询。”