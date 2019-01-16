下坡路滑肇祸·巴士翻车4人伤 （山打根15日讯）载有10人的巴士在西西里盘古庙路下斜坡拐弯时，疑路滑失控翻覆，导致3人受轻伤及1人受重伤。

（山打根15日讯）载有10人的巴士在西西里盘古庙路下斜坡拐弯时，疑路滑失控翻覆，导致3人受轻伤及1人受重伤。

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这起意外于今早九时许发生。当时正下著倾盆大雨，巴士正从华美园往市区方向行驶，不料在途中翻覆。

路经当地的驾驶者见状后，纷纷冒雨下车合力救出乘客，惟其中一名身负重伤者萨旦道里敏（Saddam Taulimin）因脚部被巴士车身压著，无法动弹，只能等待救援部队抵达拯救，并由救护车急送肯特医院救治。

48岁的巴瑶籍司机及其他5名乘客无大碍，巴士挡风玻璃破裂，车身损毁，同时阻挡该路段的一条道路，导致交通瘫痪。

山打根警区副主任阿都法勿表示，警方将援引1987年陆路交通法令43（1）条文（疏忽、不礼让驾驶导致车祸）对此案进行调查。

另外，州卫生与人民和谐部长兼山打根区国会议员拿督黄天发的特别事务官刘振鸿及加拉敏丁社区发展领袖刘见闻也在接获投报后，赶往现场了解情况及提供协助。

两人随后也到医院慰问伤者，并敦促驾驶者在雨天谨慎驾驶，以免不幸事故发生。

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