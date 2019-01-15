沿户为家犬接种疫苗‧兽医局捕野狗采集样本 兽医局人员今日一大清早就在发现狂犬症的斯里古打花园，挨家沿户为家犬注射接种疫苗，以防止疫情进一步扩大。

在太平区内，因为有爱狗人士喂养野狗，造成野狗的繁殖快速。（图：星洲日报）

（霹靂‧太平15日讯）在太平爆发狂犬病症并被列为疫区后，兽医局今早大举出动到各个地区为家犬注射疫苗接种，并捕捉野狗以收集样本。

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兽医局人员今日一大清早就在发现狂犬症的斯里古打花园，挨家沿户为家犬注射接种疫苗，以防止疫情进一步扩大。

家犬注射后挂认证带

兽医局工作人员在进行疫苗接种时，饲养家犬的居民都非常合作，抓着家犬让工作人员注射，而接种疫苗后的家犬会被挂上认证带，证明已经接受注射。

那些家中没有饲养家犬者，兽医局则分配给他们一张霹雳兽医局的2019年控制狂犬症的贴纸，以证明兽医局人员曾造访。

昨晚，兽医局工作人员也在疫区内捕捉流浪狗，除了减少狂犬症可能传播外，也抽取样本进行检验。

太平兽医局三缄其口

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不过，太平兽医局负责人受询时皆三缄其口，表示无法对外公布详情，一切详情将交由兽医局总监发布。

兽医局总监拿督瓜扎尼扎慕丁昨晚发文告说，兽医局于去年12月31日接到斯里古打2名家庭成员的投诉，指他们被家中饲养的狗咬伤，而在1月4日，该狗的脑样本被怡保兽医研究局证实呈阳性反应。

“兽医局于1月11日，在疫区的2公里内的都拜商业中心及斯里古打检查及采取样本，结果在30个样本中，有3个呈阳性反应。

兽医局宣布从昨日开始把太平10公里内的范围列为狂犬症疫区，包括武吉干当国会选区。此外，他们也会在江沙及吉辇县采取样本，以检查疫情是否已扩散。

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居民抓著所饲养的狗只，让兽医局人员接种疫苗。

太平区约600只野狗

另一方面，根据太平市议会的调查显示，太平区内有约600只野狗，这些野狗分布在太平、甘榜务央、保阁亚三、后廊及甘文丁一带。

负责人受询时说，由于野狗获得爱狗人士的喂养，加上没有结扎，因此繁殖相当快，并对公众构成了威胁。

他说，在捕捉野狗方面，市议会执法人员也给予兽医局工作人员协助，确保狂犬症不会进一步扩散。

廖泰义：暂勿把狗放到外头

保阁亚三区州议员廖泰义今日陪同兽医局工作人员在斯里古打为家犬接种疫苗时，呼吁公众与当局合作，让兽医局成员为家犬接种疫苗。

他也希望养狗者暂时不要把狗放到外头，以避免感染到病毒，加重疫情。

他表示，2名对狂犬呈阳性反应的居民，可能因为担心受到压力，因此暂时不愿意接受探访。