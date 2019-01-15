带来GG Bond猪猪侠·Astro高层向本报拜年 Astro的GG Bond猪猪侠来拜年！Astro高层和旗下艺人莅访星洲日报和光明日报，为媒体同仁送上最至诚“万象更新勇气棒嘟嘟”的新年祝福。

Astro向本报拜年。前排左起为陈建宏、庄靖毅、赖语翔、林德荣、黄罕铭、许佳麟、吕锐、叶朝明；中排左起为李治成、曾锦标、连国良、陈金泉、杜淑琼、许春、陈宝福、郭清江、卜佛海、杨名万；后排左起为凯心、颜慧萍、云镁鑫、赖淞凤、菲比及程琳。（图：星洲日报）

（八打灵再也15日讯）Astro的GG Bond猪猪侠来拜年！Astro高层和旗下艺人莅访星洲日报和光明日报，为媒体同仁送上最至诚“万象更新勇气棒嘟嘟”的新年祝福。

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Astro候任首席执行员陈宝福今日率领团队光临星洲日报总社贺新年，成员包括通讯部总监杜淑琼、体育部总监利宗麒、中文部研发与制作总监李治成、中文部品牌与市场管理高级副总监连国良、中文事务顾问杨名万，连同电影《大地回春》导演黄罕铭、演员林德荣、吕锐，以及旗下主持人、歌手、DJ，菲比、颜慧萍、赖淞凤、庄靖毅、陈建宏、赖语翔、许佳麟、程琳、云镁鑫、凯心及叶朝明。

拜年团队获本报高层包括星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、总编辑郭清江、编务总监拿督卜佛海、企业公关及业务促进总经理陈金泉及光明日报副总编辑曾锦标接待。

现场也有精彩的舞狮表演和游戏，同仁们踊跃参与并与一众艺人进行合照，场面热闹喜气洋洋，充满浓烈的新年气息。