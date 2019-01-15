李贵喜．一个零贪污的政府 清朝历史人物和珅是乾隆皇帝盛事的丞相，也是中国史上的大贪官，拥有4288个金碗碟、119个金盆、纯银8万万两、黄金580万两、房子1001栋、土地1266万亩，钱庄、当店、碟矿、别墅园林不计其数。

清朝历史人物和珅是乾隆皇帝盛事的丞相，也是中国史上的大贪官，拥有4288个金碗碟、119个金盆、纯银8万万两、黄金580万两、房子1001栋、土地1266万亩，钱庄、当店、碟矿、别墅园林不计其数。

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当一个人在最高权位，有所为有所不为。现今耳闻所见，比比皆是，中国、台湾、泰国、韩国、日本、菲律宾、马来西亚，在世界贪污榜上有名。

我国第六任首相敦阿都拉任相时，打出零贪污的口号，但是他的软弱，助长了朋党利益。其接班人更被指利用权位盗用国家资源，以致遭人民遗弃。

因为贪念，贪污行为必然出现。我担任地方议员短短几个月，我接受的培训课程都一再告诫不可贪污，可见新政府用心良苦，希望人民代议士公正透明，拒绝贪污。

但是，还是发生了议员助理被指收取酬劳等事件。既然已经发生，涉案人士应遭举报，交由调查单位处理，绝不可以包庇、调查草草了事。

自受委为地方议员，人脉扩大了，更能走入社区接触种种疑难杂症，把民声带入议会讨论和向相关单位反映。

许多民众遭遇问题时大多苦无头绪，甚至面对繁琐的程序而苦等，若能获得人民代议士协调，问题就易解决许多。

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助人是美事，却也产生私人利益，许多人就此被诱惑。希望联盟的人民代议士须自我鞭策，避免接受有心人的“捐献”，否则身败名裂。

杜绝贪污须有完善的监督、具执行力的方案、赏罚分明，甚至进行思想教育，执法单位更要独立、透明化，绝不能向权贵低头，不管是平民百姓还是达官贵人，一视同仁。

政府更要与时并进，提升执法单位的配备，采用优质的培训方式，并教育和灌输民众拒绝行贿和受贿的意识。