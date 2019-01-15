杨巧双：确保享有福利·中风者可申请障友证 妇女与家庭发展部副部长杨巧双呼吁符合资格的中风及身体残缺者向该局申请残障人士证，不仅可享有福利，也协助行政人员获得相关资料，并在日后改善相关群体的福利。

杨巧双（中）呼吁符合资格的中风及身体残缺者申请身体残障的残障人士证，以享有应有的福利。左为李玉澄；右为艾莎。（图：星洲日报）

（八打灵再也15日讯）妇女与家庭发展部副部长杨巧双呼吁符合资格的中风及身体残缺者向该局申请残障人士证，不仅可享有福利，也协助行政人员获得相关资料，并在日后改善相关群体的福利。

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她今天在2019年中风者运动会推介礼致词时指出，截至2018年11月，共有17万3130名身体残障者向该局登记，占残障人士证的35.48%。

每月可获350至400援金

她说，符合资格的中风者及家属可向福利局申请的援助包括残障工人津贴、照顾卧床残障者和卧躺慢性疾病者援助金及无能力工作残障者援助金。

“政府每月向7万9516名月入低于1200令吉的残障工作者发放400令吉的津贴，申请者只需提交雇主的录取通知书；2万5305名卧床残障者和卧躺慢性疾病者照顾者每月可获得350令吉援助金。”

至于没有能力工作的残障者，社会福利局也向6万1109名符合资格者派发每月250令吉的援助金。

她表示将与福利局官员商量并安排官员到马来西亚中风协会（NASAM），在全马的中心讲解有关申请残障人士证及政府给予的援助详情，民众也可浏览该局网站了解申请条规。

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她也在推介仪式上宣布拨款3万令吉予NASAM，供该协会举办家庭式活动，巩固中风者家庭之间的联系。

郑爱玲：助8岁中风女儿重拾信心

中风者家属郑爱玲说，其女儿郑榆珺在8岁时被诊断中风，校方停止女儿参与运动，令女儿也渐渐失去信心。

“在该协会的帮助下，她进行复建也恢复往日的活动如骑脚踏车及登山，从中重拾自信。今天，我又看见那个开朗活泼的女儿了。”

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中风者运动会10月举行

马来西亚中风协会创办人兼主席李玉澄说，2019年中风者运动会将于10月19日及20日，在沙亚南松下体育馆举行，预计可吸引500人参与。

该协会会员可透过网上报名参加运动会，也欢迎非会员及中风者家属前来观赛。欲知详情可拨打03-79561876联络马来西亚中风协会或电邮至[email protected]。

李玉澄也在新闻发布会上推介中风者辅导小组（Stroke Mentoring Group），她说，该会设立脸书专页，欢迎中风康复者加入，与有需要的中风者分享心理历程及提供辅导。

艾莎：考量中风者整体需求

马来西亚中风协会会赞助人拿督斯里艾莎致词时说，该协会不仅为患者四肢提供复建，也考量中风者整体需求，包括安慰患者在中风后受创的心灵。

“我们相信运动及游戏可使康复过程变得更有趣，恢复他们的自信心、尊严及希望。”