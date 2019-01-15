东姑哈山纳或受委彭亨王储 东姑阿都拉殿下今日继任为彭亨州第6任苏丹，殿下儿子东姑哈山纳依布拉欣或会受委为彭亨州王储。

东姑哈山纳依布拉欣（右）与父王东姑阿都拉殿下在英国桑德赫斯特皇家军事学院外合照。（照片取自http://www.dirajapahang.my）

（关丹15日讯）东姑阿都拉殿下今日继任为彭亨州第6任苏丹，殿下儿子东姑哈山纳依布拉欣或会受委为彭亨州王储。

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东姑哈山纳依布拉欣是于1995年9月17日，在东姑阿潘雅富珊中央医院出世。

他在关丹圣多默小学毕业，中学和大学都在英国完成。

东姑哈山纳依布拉欣过后继续在瑞士日内瓦进修，他目前是在英国桑德赫斯特皇家军事学院（Akademi Tentera Diraja Sandhurstdi United Kingdom）留学，为期一年。

现年23岁的东姑哈山纳依布拉欣于2018年6月18日赐封为东姑彭里曼勿刹（TengkuPanglima Besar Pahang）。

消息说，东姑阿都拉殿下是可委任东姑哈山纳依布拉欣为彭亨州王储。

“在特殊情况下，如东姑阿都拉殿下一旦受委为国家元首，殿下就必须安排仪式，委任彭亨州王储将会成为摄政王，以代为履行州统治者职责。”

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东姑哈山纳依布拉欣简介

●1995年9月17日出生，23岁。

●2018年6月18日赐封为东姑彭里曼勿刹（Tengku Panglima Besar Pahang）

●目前在英国桑德赫斯特皇家军事学院求学。