承包商遭枪杀涉毒品报复．槟警捕7嫌犯 建筑承包商遭枪杀案，警方相信是两个毒品集团之间的报复行动，并已逮捕7名介于20至48岁的嫌犯。

（槟城15日讯）建筑承包商遭枪杀案，警方相信是两个毒品集团之间的报复行动，并已逮捕7名介于20至48岁的嫌犯。

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东北警区主任仄再马尼今日在新闻发布会上说，7名嫌犯中包括死者那兹鲁希山（27岁）被枪杀时在场的同伴，有4人的尿检对毒品呈阳性，7人已被延长扣留至19日助查。

他强调，警方逮捕该7人并非因对方掌握嫌犯资料，而是怀疑枪杀案涉及毒品纠纷，所以逮捕他们助查。

死者身上找到6子弹

他说，嫌犯在场连开15枪，法医在死者身上找到6颗子弹，都集中在上半身，死者在场的同伴未受伤，显示嫌犯的动机是报复。

他指出，现场的电眼无法操作，警方会通过槟岛市政厅安装拥脸部识别功能的电眼，找出嫌犯共乘摩哆车的车牌号码。

“由于2名嫌犯都戴着全罩式头盔，相信无法通过闭路电视掌握他们的样貌。”

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那兹鲁希山昨日凌晨在双溪槟榔政府组屋底层与同伴聊天时，遭2名枪手射死；死者拥刑事法典第148（持械骚乱）、第326（严重伤人）及第507条文（以匿名通讯进行刑事恐吓）前科。