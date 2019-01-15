霹大臣：须即时行动．促狗主带犬只注射疫苗 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙呼吁狗主立即带犬只到兽医诊所注射疫苗，以避免狂犬症扩散到其他地方，否则一旦扩散，将会为州内带来严重的问题，也令人担忧在户外操场或游乐园玩耍的孩童暴露在被狂犬病感染犬只攻击的危险中。

阿末法依沙（左一）亲自操作泥机车，为亲民房屋计划主持动土礼后，与嘉宾卡马鲁沙曼（左二起）、菲丽娜、杨祖强和黄诗情比出大拇指合照。

（霹靂‧怡保15日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙指出，针对太平和武吉干当被列为狂犬症疫区，他昨天已聆听霹雳州兽医局局长的简报，虽然此次事件不需过于担心，但必须采取即时行动。

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他呼吁狗主立即带犬只到兽医诊所注射疫苗，以避免狂犬症扩散到其他地方，否则一旦扩散，将会为州内带来严重的问题，也令人担忧在户外操场或游乐园玩耍的孩童暴露在被狂犬病感染犬只攻击的危险中。

病源非来自本地

他今日为务边的亲民房屋（rumah mesra milik）计划主持动土礼后，在新闻发布会上受询时表示，在拉律马登区发生的狂犬病并非源自本地，相信是来自外地尤其是北部地区，所以拉律马登区过往也曾感染狂犬病。

询及该区有的野狗也被检验出体内有狂犬病毒，他指出，要对野狗采取行动是地方政府的权限，因此目前兽医局和地方政府正携手合作，确保野狗受到控制及不被感染。