詹雪梅：吐一口烟VS吐一口痰 联邦的禁烟令将在砂拉越生效，所有食肆全面禁烟。一声令下，咖啡店、饮食坊再不是可随意吞云吐雾之地

联邦的禁烟令将在砂拉越生效，所有食肆全面禁烟。一声令下，咖啡店、饮食坊再不是可随意吞云吐雾之地，粗暴了吗？霸道了吗？不通人性了吗？

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姑且不批判这禁烟手法是好是坏，是否过度，我们先直奔禁烟令的目的──任何人，无论贫富贵贱，不分男女老少，皆不允许在公共场合吸烟。而扩大公共场所禁烟的最终目标是减少烟民成长率，缩小烟民人口。烟民不可怕，但若是烟民不断年轻化就很可怕。根据2016年的青少年烟民调查，我国有41万年轻烟民，当中接近80％是在14岁以前吸了人生的第一支烟。



有抽烟的环境，就有抽烟的人；有抽烟的环境，就改不了抽烟的习惯。今天，若我们持续给大大小小的烟民一个开放、自由的抽烟空间，明天的明天的明天，我们就必须给更多的烟民，更开放、自由的抽烟空间。让不抽烟的大多数，继续闪到一边，滚到一边去，不粗暴吗？不霸道吗？通人性吗？在公共场合吸烟，虽历史悠久，但未必表示所有人就该继续默默接受和继续由之合理化。



禁烟和禁乱丢垃圾异曲同工。早期，大家卫生观念不强时，垃圾、果皮、零食包装袋、饮料盒随手随地丢。经过各地地方政府发起不乱丢垃圾运动，不断透过各类清洁活动，也透过学校教育提高卫生意识，多年来才略见成效，在缓慢的进程中，还得让执法人员偶尔客串，下点重药。谁都晓得，没有如新加坡的严刑峻罚，垃圾不会乖乖地回到垃圾桶去，乱丢垃圾的环境还在，乱丢垃圾的恶习就会继续存在。



大部分人会鄙视在公共场所乱丢垃圾的人，但未必会鄙视在公共场所吸烟的人。垃圾可以捡起来丢进垃圾桶里，二手烟却不能。看得见，却挥不去，比垃圾更损人。如果说，习惯了吸烟，就可以戒不了为由，继续让烟民在公共场合继续吸烟，那是不是更可以允许习惯乱丢垃圾的人，继续乱丢垃圾？



说吞云吐雾像乱丢垃圾，那是客气了，其实更像吐痰。一口二手烟，要比一口痰还可怕上千万倍。想像一下这样的画面：你在用餐时，邻桌的陌生人突然“卡……卡……卡”用恐龙般怒吼的声音，几乎要把两片肺都咳出来的气势，酝酿许久后“呸！”的一声，把一大口痰吐在你脚边。接下来的两三分钟里，每隔两秒，这只陌生的恐龙便不停地围绕着你的脚“卡……呸！ ”，甚至一不小心“卡……呸！”在你的腿脚上、光亮的皮鞋上，能接受吗？



恐龙“卡……呸！”的爽，你被“卡……呸！”的倒胃、恶心。抽烟和吸二手烟的感觉也是如此一般。

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卫生部没禁止国人在私人空间里吸烟，爱抽几根，能抽几盒是你的事。但不要把二手烟排放到公共场合，污染公共场所的空气质量。这和不得在公共场所乱丢垃圾、吐痰的道理是一致的。你爱把自己的家住成一个垃圾场，吐成一个大痰盂是你的事，但不要把公共场所当成你的私人垃圾场和痰盂。



禁烟令，看似来得猛，但却不是没有基础的，而是好说歹说，还是无法减少年轻烟民的必须手段。中小学课程里插入的种种抽烟有害健康的内容，学校外醒目的不抽烟看板、海报，电视台和电台的戒烟和拒绝吸二手烟的公益广告，一而再再而三的温馨提醒，够爱的教育了吧！



香烟盒上溃烂的肺部、手、脚、死胎、这接近于恐吓的提醒够可怕了吧！医院特地设立了戒烟部门，透过种种温和、科学的方法鼓励戒烟、协助烟民戒烟，够人道了吧！但减少二手烟飘散，降低了烟民人数了吗？不下重手，禁不了烟，阻了不烟民年轻化。禁止在公共场所吸烟，关乎的不只是烟民习不习惯的问题。



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：詹雪梅）