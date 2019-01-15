黄明杰：加强管制保姆 新年伊始，诗巫发生一起命案，死者是年仅9个月大的男婴，令人感到惋惜，悲痛之余也让人想了解案件的起因和事情的真相。

新年伊始，诗巫发生一起命案，死者是年仅9个月大的男婴，令人感到惋惜，悲痛之余也让人想了解案件的起因和事情的真相。

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本月7日，男婴被父亲送往保姆家，几个小时后被发现头部受重伤昏迷，男婴被送入医院后隔日便证实脑死。本月13日，家属同意拔掉氧气管让他离开人世。



到底死者是遭保姆虐待、疏忽造成意外至今仍是个谜，警方尚在调查。警方需综合查案官的调查和法医报告才能确定死因，不管是虐待或疏忽，嫌犯相信都会受到法津制裁。



近几年，我国发生不少孩童遭保姆或亲人虐待受重伤甚至死亡的案例，敲响社会警钟，尤其是对那些忙碌没有时间照顾孩子，不得已把孩子交托保姆或其他亲人照顾的父母更需要注意。



现时很多父母因为要上班，唯有把孩子交给他人照顾，但是在把孩子交给别人照顾时必须多了解对方，并确定是安全，万无一失的才把孩子交托，以免因一时的疏忽把孩子交到坏人手上，危及孩子的生命。



父母应把孩子送到合法的托儿所，不要随便把孩子交托给陌生的保姆，甚至要确认保姆或其家人是否有精神病或吸毒等案底，以保障孩子安全。



根据现有的托儿所法令，照顾4名或以上孩童的托儿所都必须注册，同时必须报读保姆课程。目前当局也正在研究修改有关法令，对照顾4名孩童或以下的保姆加以管制。

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不少父母认为，政府应规定每一位保姆都需注册，即便只是照顾一名新生儿。同时对申请营经托儿所的业者应严厉检查和过虑，确定业者、工人，甚至他们的家人都没有精神病、刑事记录，以及托儿所装有闭路电视，环境安全下才批准申请，以减少孩童被虐待甚至死亡的悲剧一再重演。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：黄明杰）