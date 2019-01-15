肉圆没加辣狂殴妻儿．台湾暴力男惹怒网民被痛打 台湾新北市林姓男子因不满12岁儿子购买的肉圆未有按其要求加辣，愤而以箍颈、拳打脚踢等形式打妻儿。妻子将片段放上社交网站，引起网民公愤。

新北市芦洲区林姓男子（中）酒后因肉圆未加辣而对妻儿施暴，他周一下午戴着口罩、头戴棒球帽现身集贤派出所门口，针对这件事造成大众纷扰频频致歉。（中央社照片）

（台湾．台北15日综合电）台湾新北市林姓男子因不满12岁儿子购买的肉圆未有按其要求加辣，愤而以箍颈、拳打脚踢等形式打妻儿。妻子将片段放上社交网站，引起网民公愤。

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据脸书社交专页“爆料公社”帖文所示，事件发生在上周六，父亲嘱儿子购买肉圆小吃。然而，儿子购买外卖回家后，父亲发现肉圆并无加辣，盛怒之下向儿子发难，斥儿子忘记他的要求。纵使儿子再三道歉，强调自己已经说清楚，只是店家忘记了加辣，父亲仍不为所动，质疑儿子说谎，继而打他，连在旁劝架的妻子也遭波及。

妻子将片段上载网络，随即引起网民公愤，质疑男子没资格当人父亲。不少网民星期日晚自发聚集在该名父亲位于新北市芦洲的寓所楼下，声言要让他感受暴力对待的恐惧感。

网民上门打人7被捕

更有民众准备大锅炒辣椒并直播现场状况，超过9万人次观看。有多人上楼按门铃，一见这名男子开门就冲进拳打脚踢，警方接获报案后到场逮捕7名民众，并呼吁民众冷静。当事人颈部及手部有擦挫伤，目前不提出伤害等告诉。

台湾警方发言人表示，当局现已紧急安置被虐妻儿，强调“路见不平，拔刀相助的时代已过去”，呼吁民众切勿滥用私刑。

暴力男五度鞠躬道歉

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涉事父亲因被打后送院治理，周一下午4时在新北市集贤派出所内现身。他回应媒体提问时，未有谈及事件细节，仅称是酒后情绪失控，向妻儿、家人、邻居、公众等五度鞠躬道歉。

专家表示，家暴风险关键是酒精成瘾。有研究分析警方通报资料库发现，有50%家暴加害人有药酒瘾，其中90%有酒瘾。

家暴视频在社交媒体上传开后，近百名网民骑摩托赶往案发现场，声援被打的妻儿。（互联网照片）