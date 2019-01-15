胡栋强：自认是全民领袖‧“安华须停谈种族政治” 民政党全国署理主席胡栋强说，公正党主席拿督斯里安华发表“马来人的权益更需要被维护”言论，有欠妥当及令人失望，做为一名全民领袖就不应该公开谈论种族政治的言论，而应该言行一致做一名全民领袖。

（吉隆坡15日讯）民政党全国署理主席胡栋强说，公正党主席拿督斯里安华发表“马来人的权益更需要被维护”言论，有欠妥当及令人失望，做为一名全民领袖就不应该公开谈论种族政治的言论，而应该言行一致做一名全民领袖。



他发表文告说，首相敦马常常公开谈论种族政治，形容华人很富有，马来人很穷，而相信是候任首相安华最近也许为了和敦马竞争，同样发表种族政治的言论，让人大摇其头。



文告指出，如果敦马和安华自认是全民领袖，必须停止谈种族政治，反过来须把全民议题放在第一位，如生活费高涨议题。



“全球经济不景，而我国各行业也深受影响，如房地产业、种植业、服务业等等，人民收入缩水，生活费不断高涨，人民已经苦不堪言，但执政党领袖天天在高谈阔论的谈种族政治，而不去关心人民生计。”



文告说，在接下来的两场补选，选民要思考如何通过选票来传达人民不满，反正这两场补选改变不了大局，无论输赢，都是希盟执政，相信人民会很有智慧的投下一票，善用手中一票告诉希盟他们必须关注全民问题，而不是大搞种族政治。