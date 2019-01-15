颜美秀．非主流的选择 开学前几天，笔者与闺蜜相约茶叙，谈起孩子开学的话题，眼前的2位闺蜜都很认同把孩子送去微型华小，让孩子快乐学习，成绩进步。我从她们的眼中，看到了母亲栽培孩子的光芒，也感染了这一份“希望”之光。

开学前几天，笔者与闺蜜相约茶叙，谈起孩子开学的话题，眼前的2位闺蜜都很认同把孩子送去微型华小，让孩子快乐学习，成绩进步。我从她们的眼中，看到了母亲栽培孩子的光芒，也感染了这一份“希望”之光。

广告

“快乐学习”与“成绩进步”是否存在矛盾呢？既然要孩子快乐学，还要他成绩变好？对闺蜜而言，两者是没有冲突的，来到微小，可以并行不悖，既快乐，也进步。最重要的，她们不是把焦点放在学术表现，而是要成人教育。

过去，普遍上的家长都会选择把孩子送入大型学校，尤其在外州城市地区，名校更是一位难求，学生家长即使挤破了头，也想要把孩子推进名校。家长的心态，无非是希望学生在名校或大型学校的良好师资与优良竞争的环境底下可以成龙成风，将来出人头地，光宗耀祖。

然而，近年也不乏家长反其道而行，偏偏远离大型学校，不辞劳苦把孩子转至微型华小，这无形中也拯救了微型华小，让这些学校不至于因为学生来源每况愈下而面临关闭危机，要不就关闭，要不就尽快进行迁校工作，而外区转校生，暂时可以为学校的存亡缓一缓急。

本区的两所微型华小，文德里华小是仅次于学生人数最少的金马梳华小，前者全校共有10名外区生，占了学生总数四分之一，比去年还多，而后者虽然已经在积极进行迁校工作，但近年同样吸引不少外区生，随着本区印裔家庭相继外迁但仍把孩子送至金马梳就读，该校今年可说100%是外区生。

按照闺蜜的说法，在大型学校读书压力大，学生多，老师也无法兼顾周全，难免有所忽略，来到微型学校，孩子反而可以放缓步伐，轻松学习，加上老师的各别关注，孩子的学业可以慢慢进步，最终孩子拥有更快乐的童年。“微小人数少，更有助于塑造孩子的良好品格。”