山路颠簸无阻赶场‧金马仑补选候选人主动出击拜票 金马仑国席补选竞选期迈入第四天，高原的低温气候因竞选期间的盛况而被注入阵阵的“暖流”，各候选人更是马不停蹄主动出击展开拜票活动，分秒必争以各种宣传方式造势，务必于短短两周内提高曝光度及知名度！

国阵候选人南利莫哈末诺（站者左）与华裔选民握手寒暄，以候选人身份加大国阵“秤”标志的宣传力度。（图：星洲日报）

（金马仑15日讯）金马仑国席补选竞选期迈入第四天，高原的低温气候因竞选期间的盛况而被注入阵阵的“暖流”，各候选人更是马不停蹄主动出击展开拜票活动，分秒必争以各种宣传方式造势，务必于短短两周内提高曝光度及知名度！

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无论是希盟或国阵阵营的候选人，抑或是以单枪匹马出征的独立人士，丝毫不敢松懈，善用仅有的14天竞选期限向各区的选民“献媚”讨支持，尽管高原的山路颠簸崎岖，候选人仍是赶场再赶场，满档的扫街拜票行程是从早拼到晚没有停歇。

希盟候选人马诺佳兰、国阵候选人南利莫哈末诺、独立人士黄承毅及沙烈胡丁今日也于金马仑各区跑透透，从蓝谷、甘榜拉惹、瓜拉德拉、丹那拉打、冷力、巴登威利、日莱、双溪可央及多个原住民村落，皆会出现候选人拜票的踪影。

拉票火力集中上下午

金马仑以农民居多，有别于其他的地区，平常是作息有度，维持日出而作，日落而息的生活节奏。有鉴于此，各候选人及助选团成员的拜票活动及座谈会，也不像平原地区般延至午夜时分，一般上，各阵营都会把拉票火力集中于上午至下午。

金马仑如冷风飕飕的低温气候，各候选人及助选团成员于拜票期间纷纷披上外套，此现象也让激烈的四角战况出现难得一见的政治风景线。

马诺佳兰参与印裔丰收节

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适逢今日是印裔丰收节，希盟候选人马诺佳兰也于一大清早以一系传统服装现身丹那拉打斯里苏巴马尼雅印度庙，参与印裔丰收节的庆典，也配合此重要的节庆亲自烹煮甜牛奶米粥，借此与印裔族群作贴近的交流，以争取印裔选民的支持。

至于国阵候选人南利莫哈末诺，此前则把拜票焦点集中于日莱一带及原住民村落，今日则转战丹那拉打州选区，从早至晚于蓝谷、甘榜拉惹、瓜拉德拉及丹那拉打等地拉票及会见选民，以候选人身份加大国阵“秤”标志的宣传力度。

“草帽哥”巴登威利走动

此外，“草帽哥”黄承毅，今早依旧是头戴草帽，脚穿黄色水鞋在巴登威利巴刹及冷力巴刹走动，下午则于农民聚集的巴登威利一带沿户拜访选民，势必让“草帽哥”的形象更深植民心，再把选票投给象征农民辛勤耕耘的“锄头”标志。

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被喻为是此场补选“程咬金”的独立人士沙烈胡丁，自昨日（14日）召开新闻发布会宣布其竞选宣言后，今日则于以巫裔及原住民聚集的双溪可央一带火力全开，全天候于当地四处拜票，以加深选民对他的认识。

金马仑国席补选候选人的拜票行程：



◆希盟候选人马诺佳兰

早上8时至10时30分：参与印裔丰收节庆典

早上11时至11时30分：新闻发布会

下午2时至3时：出发至日莱

下午5时至6时：走访北道原住民村落巴刹



◆国阵候选人南利莫哈末诺

上午11时：蓝谷小镇拜票活动

中午12时30分至下午2时：拜访甘榜拉惹区域投票中心、午餐及祈祷

下午2时15分至2时45分：瓜拉德拉小镇拜票活动

下午3时15分至傍晚6时30分：与特丽苏原住民村的原住民交流

晚上9时：与丹那拉打选区的青年聚餐及交流



◆独立人士黄承毅

早上7时至8时：走访巴登威利巴刹

早上8时30分至9时30分：走访冷力巴刹

早上10时至下午2时：与甘榜拉惹选民会面及交流

下午3时至傍晚6时：返回花圃工作

晚上7时至9时：巴登威利一带沿户拜访



◆独立人士沙烈胡丁

一整天：双溪可央拜票活动