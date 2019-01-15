彩虹公寓C座冒烟虚惊．12楼逃生梯着火幸扑灭 哥打峇鲁旧邮政局路的彩虹公寓C座在今天上午冒烟，住户们不知道哪一层楼失火，纷纷紧急疏散！最后发现是12层楼的逃生楼梯处有个储藏室着火，火势很快就被扑灭，带来一场虚惊。

逃生楼梯处着火，原因还在调查中。（图：星洲日报）

（哥打峇鲁14日讯）哥打峇鲁旧邮政局路的彩虹公寓C座在今天上午冒烟，住户们不知道哪一层楼失火，纷纷紧急疏散！最后发现是12层楼的逃生楼梯处有个储藏室着火，火势很快就被扑灭，带来一场虚惊。

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这宗火警于上午11时左右发生，事发时，多层楼的住户发现走廊浓烟密布都慌张起来，马上联络家人，扶老携幼逃到楼下。

尽管如此，却没有人知道火源在何处，有人说在20楼，又有人指在18楼。

最后，才知道失火的不是公寓单位，而是12楼其中一个逃生楼梯处有东西着火。

消拯官：塑胶物品着火

哥打峇鲁消拯局的指挥官莫哈末再努丁指出，他们在上午11时45分全面灭火，初步观察，着火的好像是塑胶物品。

他说，当局一共派出3辆消防车和13名消拯员。警方则封锁旧邮政局路的其中一个主要路口，不让车辆经过公寓门前。

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最靠近失火处的1名华裔住户指出，经常有人将不要的衣物丢弃在12楼的逃生楼梯处，他都会把这些衣物整理之后放在墙角处，墙角有个储藏室，是专门收藏灌水用的消防喉管。

他印象中，最后一次看到摆在那边的是旧衣物和花盆，不过，他不明白为何这些东西会失火。

失火原因还在调查中。