黄永宏：免紧张局势升温‧“新方保持克制” 针对马来西亚政府船只被指入侵新加坡领海，新加坡国防部长黄永宏医生今天在国会答复议员询问时说，新国安全机构有能力迫使入侵船只离开，但为了不影响新马谈判所需的条件，新国政府指示安全人员在现阶段保持克制，避免紧张局势升温。

（新加坡15日讯）针对马来西亚政府船只被指入侵新加坡领海，新加坡国防部长黄永宏医生今天在国会答复议员询问时说，新国安全机构有能力迫使入侵船只离开，但为了不影响新马谈判所需的条件，新国政府指示安全人员在现阶段保持克制，避免紧张局势升温。

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黄永宏说，新加坡一直在大士海域执行管辖权，大马也从未对此表示抗议，直到去年10月25日。新国岸卫队、新加坡海军部队和新加坡海事及港务管理局（MPA）将继续维护新国在大士海域及新加坡港界内的领海主权。

黄永宏说，新国安全机构以最专业的精神执行任务，它们完全有能力迫使入侵新国领海的大马政府船只离开该海域，但为了不损害两国目前为和平解决争端而展开建设性讨论的氛围，政府决定指示安全部门在现阶段保持克制，避免紧张局势升级。

黄永宏表示，大马政府船只去年底开始入侵新国海域以来，新国安全人员已多次要求对方撤出新国领海。他说：“我们将继续这么做，因为大马船只的存在并不会加强大马的法律声索，而且还可能酿成意外或令人遗憾的事件。”