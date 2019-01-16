拆迁期限到不搬·居民要求再给时间 （山打根15日讯）今日是蒂奴沙一村需拆迁的日子，当地居民向地主代表要求再给他们宽限期，让居民有足够的时间搬离。

沙巴恩雷康籍福利公会代表艾尔文（左）与地主代表（右）展开对话。

（山打根15日讯）今日是蒂奴沙一村需拆迁的日子，当地居民向地主代表要求再给他们宽限期，让居民有足够的时间搬离。

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居民是于今早齐聚在蒂努沙一村，与律师代表、地主代表以及警方等人在一间住家内展开对话。

据报导，真正拥有蒂奴沙一村地契的地主自2000年起一直与当地居民进行司法审讯，间中虽有多名议员及律师协助，但最终村民仍以败诉告终。随着去年8月7日在亚庇上诉失败，他们已无法再度上诉。居民在去年12月27日受法庭谕令需于1月7日搬离上址，否则将进行拆除工作。

沙巴恩雷康籍福利公会代表艾尔文在对话上说，当地居民不是要违抗法庭所发出的执行令，而是有部分居民仍在等待迁入巴都布迪人民组屋，暂时无法搬迁。

艾尔文说，该公会成员将会在下个星期前往亚庇会见首长拿督斯里沙菲益阿达，希望州政府能够尽快介入，协助该村居民能够寻找到新的土地。

无法说服居民离开

对话期间虽然没有发生严重冲突，但代表团在劝说后仍无法说服当地居民在今日离开。代表团在对话期间表示将记录相关情况，日后随时对居民采取行动。