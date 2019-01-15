“馬新局勢有失控風險”‧維文：仍希望合作維持良好關係 维文发表部长声明时说，大马去年底突然单方面宣布扩大新山港界，还将巴西古当上空划为永久飞行管制区，这两个举动破坏了两国多年来维持的现状。他认为，大马方行为不仅不利于双边关系的发展，还可能造成一方采取行动，另一方又采取反制的恶性循环。

（新加坡15日讯）新加坡国会昨天（1月14日）复会，多名议员就如何缓和新马关系紧张局势向外交部长维文提问。

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维文发表部长声明时说，大马去年底突然单方面宣布扩大新山港界，还将巴西古当上空划为永久飞行管制区，这两个举动破坏了两国多年来维持的现状。他认为，大马方行为不仅不利于双边关系的发展，还可能造成一方采取行动，另一方又采取反制的恶性循环。

维文透露，局势有恶化失控的风险，李显龙总理在去年12月31日决定派遣副总理兼国家安全统筹部长张志贤和财政部长王瑞杰作为特使亲赴大马，同首相马哈迪医生举行会谈，传达李总理的“严正关切”。

尽管如此，维文说，新国仍希望同大马合作，维护好双边关系和密切的双边合作，以达到双赢的结果。

指强大武装成外交后盾

他指出，希望联盟团队在去年大马大选获胜后，新国就一直表达了要同新政府建立良好及互惠互利双边关系的愿望。他指出，大马方去年8月表示希望延后新隆高铁项目，新国就本着睦邻精神予以配合。

但维文强调，新马合作必须建立在平等和相互尊重的基础上。他也提醒，双方做事要有诚信，要遵循国际法及国际规范，并且要尊重现有协议。虽然维文在部长声明中对新马关系发展表达了整体乐观的态度，但他也警告，新马现有纠纷可能无法快速或顺利解决。

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维文不愿意详谈新国准备采取哪些反制措施，只表示新国多年来对全面防卫的投入，建成了可靠而强大的新加坡武装部队，为新国外交工作提供后盾。

相信争端能获得解决

但他提醒：“我们不应该轻易划一条红线，尤其在还未清楚考虑到它可能造成的影响前，以及在还未向对方明确传达这些想法之前，更不应该对外宣示我国的红线。”

维文表示，新马争端最终一定能获得解决，但这需要双方进行更多“坦率、坦诚、开放和真诚”的外交沟通。他呼吁新加坡人理解政府在幕后努力降温、解决问题的外交选择。

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他说：“我并不相信‘扩音器外交’（megaphonediplomacy）。只要这些问题还有妥善解决的可能性，我们继续保持局势稳定、不要升级失控，这还是比较恰当的。”

维文也表示，新加坡国内的社会团结将助力新国外交工作，他有信心国会朝野两党及全体新加坡人民都会支持新加坡政府在维护新国的独立、领土主权、安全及繁荣的目标。

新起降程序

“飛螢航空要求下裝置”

此外，维文透露，新国在马来西亚航空公司飞萤航空的要求下装置新起降程序，大马之后却反对新国启用新程序。此外，与一些说法相反的是，启用新程序并不会导致大马无法在柔佛新山巴西古当建高楼，也不会导致巴西古当港口无法迎来高桅船。

事实上，巴西古当（Pasir Gudang）已建有高达105米的建筑物，比新国多数组屋还高。

维文透露，新国当初其实是应马来西亚航空集团旗下飞萤航空（Firefly）的要求，在实里达机场装置“仪表降陆系统”（InstrumentLanding System，简称ILS）起降程序。ILS有助机师在恶劣天气和能见度低时，安全地在机场降落。

维文说，实里达机场的设计和运作都符合国际民航组织理事会（ICAO）的要求，而且数十年来有很多班机使用同个航线，安全地往返实里达机场。但飞萤当初告知新加坡民航局，马来西亚民航局规定大马航空公司只能在使用仪表的机场降落。飞萤原已答应在去年12月1日将所有航班从樟宜机场迁移至实里达机场。

“讽刺的是，新加坡民航局装置ILS是为了要协助飞萤在实里达机场的运作，如今马来西亚却反对这个做法。”