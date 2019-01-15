“嫦四”完成生物实验‧月球有望长首片绿叶 月球上有望培育出第一片绿叶！中国央视报导，“嫦娥四号”上搭载的生物科普试验载荷周二发布了最新试验照片，照片显示试验搭载的棉花种子已长出嫩芽，标志着“嫦娥四号”完成了人类在月面进行的首次生物实验。

（中国‧北京15日综合电）月球上有望培育出第一片绿叶！中国央视报导，“嫦娥四号”上搭载的生物科普试验载荷周二发布了最新试验照片，照片显示试验搭载的棉花种子已长出嫩芽，标志着“嫦娥四号”完成了人类在月面进行的首次生物实验。

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“嫦娥四号”的著陆器上，还搭载一个由重庆大学研制的小型科研科普载荷：“月面微型生态圈”。虽然这个外观像个保温饭盒的载荷只有3公斤重，容积不到一升，但却肩负著一个光荣而神圣的任务：在月亮上种植物。载荷虽然不大，但零部件却不少。

棉花种子长出嫩芽

这个载荷罐带有一套半导体温控设备，携带一些培养基（土壤），水、空气、马铃薯种子、拟南芥种子、棉花籽、油菜种子、一些微生物（酵母等）和果蝇卵。这个罐子的顶部还留有阳光导管，可以把“嫦娥四号”外表面接收到的日光照射通过光纤传导进载荷内部。

最新传回的图片显示，棉花的嫩芽长势良好，这是在经历月球低重力、强辐射、高温差等严峻环境考验后，在月球上长出的第一株植物嫩芽。这株成功培育出的植物嫩芽还将继续生长，有望成为月球上的第一片绿叶。