数男国小外图拐学生？．警方校方：网传消息造假
2019-01-15 19:21
数男国小外图拐学生？．警方校方：网传消息造假
社交媒体近日广传在梳邦柏兰岭花园U3路国小校园外发生不明男子企图拐走一年级女学生事件，但警方以及校方皆已驳斥这项传言。
（八打灵再也15日讯）社交媒体近日广传在梳邦柏兰岭花园U3路国小校园外发生不明男子企图拐走一年级女学生事件，但警方以及校方皆已驳斥这项传言。
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这则声称从该国小家教协会脸书转发的讯息声称，有关企图拐带小学生的案件是于上周五（11日）发生，不过记者较后到脸书浏览时，发现该校校长已在脸书上澄清该校不曾发生这样的案件。
谎称父母委托接载
根据有关讯息的内容，有数名男子在放学时间在校园外等待，并企图要拐带一名小一女生。
根据讯息揭露的手法，嫌犯通过学生衣服上的姓名牌呼唤其名字，然后谎称是对方的父母委托他们前来载学生回家。
短讯内还呼吁家长们转发这则消息，并要求家长们教育自己的孩子，无论是小学或中学的男生及女生，不要随便跟陌生人离开。
除了该校校长作出澄清外，梳邦再也警区主任阿兹林助理总监也证实这则短讯是假消息，他已于昨日在梳邦再也警察总部脸书发文澄清，这是一则假消息。
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虽然校方及警方都已作出澄清，但记者发现今日仍有许多网民广泛转发这则假消息。
文章来源：星洲日报‧2019.01.15
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