数男国小外图拐学生？．警方校方：网传消息造假 社交媒体近日广传在梳邦柏兰岭花园U3路国小校园外发生不明男子企图拐走一年级女学生事件，但警方以及校方皆已驳斥这项传言。

阿兹林在梳邦再也警区总部脸书发文告针对广传的国小外企图拐带小一女生案辟谣。（图：星洲日报）

（八打灵再也15日讯）社交媒体近日广传在梳邦柏兰岭花园U3路国小校园外发生不明男子企图拐走一年级女学生事件，但警方以及校方皆已驳斥这项传言。

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这则声称从该国小家教协会脸书转发的讯息声称，有关企图拐带小学生的案件是于上周五（11日）发生，不过记者较后到脸书浏览时，发现该校校长已在脸书上澄清该校不曾发生这样的案件。

谎称父母委托接载

根据有关讯息的内容，有数名男子在放学时间在校园外等待，并企图要拐带一名小一女生。

根据讯息揭露的手法，嫌犯通过学生衣服上的姓名牌呼唤其名字，然后谎称是对方的父母委托他们前来载学生回家。

短讯内还呼吁家长们转发这则消息，并要求家长们教育自己的孩子，无论是小学或中学的男生及女生，不要随便跟陌生人离开。

除了该校校长作出澄清外，梳邦再也警区主任阿兹林助理总监也证实这则短讯是假消息，他已于昨日在梳邦再也警察总部脸书发文澄清，这是一则假消息。

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虽然校方及警方都已作出澄清，但记者发现今日仍有许多网民广泛转发这则假消息。