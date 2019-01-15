叶玟豪．大红灯笼，高高挂 周日的一大清早，载着母亲和家人到芙蓉市民云聚的巴刹。下车后，就感觉到一阵阵略带春意的微风吹过圆圆的脸庞，不禁放缓脚步细细聆听这阵阵清凉微风的声音，真叫人心旷神怡啊！

周日的一大清早，载着母亲和家人到芙蓉市民云聚的巴刹。下车后，就感觉到一阵阵略带春意的微风吹过圆圆的脸庞，不禁放缓脚步细细聆听这阵阵清凉微风的声音，真叫人心旷神怡啊！

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悠悠的走进人山人海的菜市中，看到生鸡活鸭、新鲜水灵的瓜菜、彤红的辣椒，熙熙攘攘的人群，这时从不远处传来那首熟悉旋律的歌曲“春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天……”，不禁让人感到生活节奏的快速，不知不觉中浓浓的华人新年气氛已静悄悄的在菜市中穿梭。

这时，母亲突然在前面一个菜摊旁停下了脚步，指着青翠中带点泛黄的中国蒜说：这蒜要在新年才会有，用来炒五花烧肉最好吃。

新年吃蒜，有很好的寓意，代表做生意的很会“算”，财源广进的意思。

菜摊老板这时顺口说，这蒜很新鲜，买些回去，而母亲则毫不犹豫的就挑选了一些。

年关近，很多杂货摊位已经摆卖起年货来了。看到琳琅满目的应节食品，阵阵扑鼻而来的腊味香气---腊肉、腊肠、腊鸭等就摆在眼前。

这时，头发斑白的腊味摊老板对着母亲说：把腊鸭、腊肠、腊肉等各种腊味用来煮腊味饭肯定让你和家人味蕾大开，一级棒。

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这时，勾起了我记忆中的一句古老的俗语“秋风起，吃腊味”，这句俗语承载着人们对腊香四飘的美好回忆。

这时，孩子们嚷着说肚子饿了，要吃早餐。我们就移步到巴刹外围临时熟食摊位去填肚子了。

坐下叫吃后，我和该猪肉粉档的老板娘闲聊了几句。她说，经济萧条、百物涨价，一年比一年难过，年关近只买一些基本年货就好了，反正新年期间也和平时喜宴没有很大的差别，也都是离不开大鱼大肉。

她接着说，新年后可能会搬回巴刹二楼从新作业，到时又需要一笔钱来消费。从带点无奈和叹息的口吻中可以隐约感受到她和不少市民都在承受着压迫生活的焦虑。

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在熟食摊位旁的糕点小贩摆卖着各种各样、五颜六色的年饼包括黄梨饼、龙饼、芽菇饼和绿豆饼等等。而母亲则忙着选购用香蕉叶裹着的深褐色传统年糕。

母亲知道我特别喜爱吃年糕，所以每年必定会选购新鲜香甜且还带点软而又有咬劲的年糕先让我大快朵颐。

根据华人传统习俗，年糕是过年必备的节日食品，因为年糕又与“年年高”谐音，所以过年吃年糕寓意生活与工作一年比一年高。

在巴刹选购一番后，就到附近的商店选购新春礼品。新年送礼也是华人传统文化之一，其定义是一种礼貌或礼仪，代表着后辈对长辈的孝顺、感恩及敬意。

在百花齐放和广大竞争市场之下，商家纷纷推出华丽、炫目设计和精美包装的礼篮和礼品，让消费者购买到送礼大方得体的新春送礼礼品。

一个周日的上午就在选购年货和新春礼品之下消磨了。在回程途中经过芙蓉亚沙新村时，刚好看到一班工作人员正在把大红灯笼高高挂在新村牌楼和两大路旁的灯柱上。

新春年景布置活动配上红彤彤灯笼，使古色古香的华人新村春意浓郁和更具魅力，祈愿即将迎来一个国泰民安和棒嘟嘟的己亥猪年。