代表州政府及臣民‧彭大臣宣誓效忠新苏丹 彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪代表彭亨州政府及臣民们，宣誓效忠于新任苏丹阿都拉殿下，并且誓言继续结合全部力量维护彭亨州主权，同时也庆幸臣民都获得苏丹殿下，包括上一任苏丹阿末沙殿下从过去至今施予的恩泽。

子民在继任仪式上大喊三声“吾王万岁”。（图：星洲日报）

（北根15日讯）彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪代表彭亨州政府及臣民们，宣誓效忠于新任苏丹阿都拉殿下，并且誓言继续结合全部力量维护彭亨州主权，同时也庆幸臣民都获得苏丹殿下，包括上一任苏丹阿末沙殿下从过去至今施予的恩泽。

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旺罗斯迪今早在北根苏丹阿布巴卡王宫举行的苏丹继承仪式上致词时，如此表示。

他也赞扬第五任苏丹阿末沙殿下过去的良好言行与身教，成为彭亨州第六任苏丹阿都拉殿下的重要榜样。

阿兹敏（右起），安南耶谷及希山慕丁出席彭亨苏丹继任典礼。（图：星洲日报）

履行苏丹职务经验丰富

同时，旺罗斯迪表示，他们相信在苏丹阿都拉的英明领导下，殿下将延续父王苏丹阿末沙殿下维护彭亨州的辉煌，并让彭亨州继续繁荣、人民幸福。

他表示，殿下在过去曾经担任多年的摄政王，包括在苏丹阿末沙殿下担任第18任国家元首期间，暂代父王受委为摄政王治理彭亨州长达5年的时光，已经累积了丰富的经验以履行苏丹职务。

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旺罗斯迪形容，作为马来统治者，苏丹阿都拉殿下拥有明确及坚定的立场，这包括曾经通过媒体访谈发表的“马来统治者扮演的角色不只是象征性形象，更是国家的监护人、马来权力的保护者，以及所有种族的象征性人物。”

因此，不单是马来族群感受到他们的权力获得苏丹殿下的保护，其他族群如华人、印度人及原住民都能感受到。而今天苏丹阿都拉的继任仪式，也是各族人民共同欢庆的。

“对于马来族群，殿下常常叮咛大家必须团结一心，在任何情况下都不要分裂，更不必说是政治因素。也正是基于殿下扮演统一各族人民的元素，因此人们都庆幸能作为彭亨州子民，在这一片土地上生活。”