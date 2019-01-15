吉祥牌如意油清真．谣言流传数年．伊发展局和药厂澄清 社交网络流传吉祥牌如意油为非清真产品？马来西亚伊斯兰发展局（JAKIM）和永胜兴药厂有限公司辟谣这是假的。

（八打灵再也15日讯）社交网络流传吉祥牌如意油为非清真产品？马来西亚伊斯兰发展局（JAKIM）和永胜兴药厂有限公司辟谣这是假的。

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该局日前收到几个有关吉祥牌如意油是否符合清真标准的询问，因此在官方脸书发文澄清，永胜兴药厂有限公司是马来西亚清真认证证书的持有者，而这项认证至今仍有效。

此谣言曾在2015年10月在网上流传，当时的版本是华裔老板与巫裔顾客的对话，而华裔老板指吉祥牌如意油是由猪油做成，叫巫裔顾客不要购买，于是成为当时广传的假新闻，而伊斯兰发展局也对此进行澄清。

永胜兴药厂有限公司负责人向星洲日报表示，社交媒体流传吉祥牌如意油含有猪油的言论纯属谣言，促请民众保持谨慎，不要轻信谣言和随意转发。

她说，永胜兴药厂有限公司在2014年8月获得清真认证标志，所有产品符合全世界和马来西亚穆斯林市场的需求和安全使用，而吉祥牌如意油（批准号MAL19991307T）也获得马来西亚卫生局的批准。