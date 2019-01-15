郭钟桂．统考文凭不怕风不怕雨 独中所创办的统考，越办越有成就，能够受到外国的大学承认、认同、接受。太阳还是一样从东方升上来，对参与统考学生没有任何损失，一样可以出国升学，有些本地大学也接受统考，证明它们有眼光。

独中所创办的统考，越办越有成就，能够受到外国的大学承认、认同、接受。太阳还是一样从东方升上来，对参与统考学生没有任何损失，一样可以出国升学，有些本地大学也接受统考，证明它们有眼光。

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新政府承认统考也好，以后才承认也好，太阳一样从东方升上来，外国大学一样接纳统考毕业生，一样可以找到的工作，有者在外国还有很好的成就，这就是统考的最佳实力，继续努力加油向上，人家怎样看是人家的事。

可能他人不会欣赏，不会看、看不懂，也不想看。若了解政客忌妒的心态，的确是不想看到统考被政府承认，大家要明白，也要体谅对方的想法。

老祖宗教诲后代子孙，要有“自强不息，自力更生”的做人精神，去到那里都可以生存，多好。以前父亲从大陆来到南洋谋生，其自力更生的精神已烙印在心中发扬光大。

有时，从政客的角度心态去想想，也是很好笑，承认了对政客来说是很没有面子，也少了一个政治课题，也矮化了自己，唉呀自己真是不如他人，酸溜溜的，如此心态大家要明白。

若明理的政客，看待统考的眼光又不同，统考可以获得世界各大学的认同，的确是好事，证明大马“BOLEH”，他人要快快的认同，并鼓励自己人多多去学习，参加统考，让自己子孙一样可以在这个太阳底下成长。

因为太阳一样从东方升上来。

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当然做人也要懂得感恩，政府让统考在大马有生存的空间，自由发扬、自由发展。如此感恩的心态，就不会心生埋怨，管它承认不承认，做好自己的本份，受惠的是自己的子弟，如果承认是存有不合理的条件，算了吧，何苦。

华文教育，可以在大马自由发扬光大，的确是要感恩先贤有独到眼光。目前华文在这个世界地位，越来越受重视，英国小王子、美国总统孙子都重视华文，学华文。这是人家有独到眼光，与一个没有眼光者谈承认统考，如对牛弹琴。讲到口水都干了，人家未必听进去。

可能有人会觉得笔者如此心态是不对的，也无所谓，因为对任何一件事情，每个人的看法想法都有很大的差别，因为角度不同，教育水准不同，所以不用去争辩。

老祖宗送给子孙的”自强不息”，这四个字要深深的刻印在自己子子孙孙的脑海中。纵观目前世界各地，的确是有不少大马人才，在外国干的很好，很有成就，很成功，什至扬名海内外，统考尚未被承认。

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大家要明白，做任何大小事，没有一件是一百巴仙人人认同，因为“一样米，养百样人”。求人难，要人认同也难，还是认认真真“自强不息，再创高峰”，才是最实际。