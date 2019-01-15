重复抵押客户金饰骗钱．银行前职员控失信50万 哥市一名银行前女执行人员利用职权便利，将客户抵押的金饰“偷龙转凤”，利用他人名义重复抵押以换取金钱，总额高达49万4554令吉，结果东窗事发，今日被反贪会提控上庭。

被告（左二）步出法庭时，以黑色头巾披脸。（图：星洲日报）

（哥打峇鲁15日讯）哥市一名银行前女执行人员利用职权便利，将客户抵押的金饰“偷龙转凤”，利用他人名义重复抵押以换取金钱，总额高达49万4554令吉，结果东窗事发，今日被反贪会提控上庭。

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被告是现年31岁的娜达莎，她涉嫌失信及伪造文件，在2009年反贪污委员会法令第18条文，以及刑事法典第409条文下被控。

不过被告并不认罪，地庭法官拿督莫哈末哈奇米定3月4日将案件重新过堂。

被告允许以1万令吉保外候审。

控失信伪造文件

被告今日在哥打峇鲁地庭面对31项控状，其中涉嫌失信的16宗，涉及款额29万零144令吉，伪造文件15宗，涉及款额20万4410令吉。

据了解，被告是2016年5至10月期间，借估价工作的便利，利用至少6名抵押人之名，在文件上动手脚，换取金钱。实际上，那些进行抵押金饰的人，另有其人。

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被告今日是在丈夫的陪同下出庭，神情淡定；其丈夫是一名军人。