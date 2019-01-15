尤伽荣．一物两面 有人说，生活中需要改变的不是环境，而是摆正自己的心态。每一件事物都有它的两面、甚至多面，只要不纠结于一点或层面，整个视野也会变得广宽。

有人说，生活中需要改变的不是环境，而是摆正自己的心态。每一件事物都有它的两面、甚至多面，只要不纠结于一点或层面，整个视野也会变得广宽。

广告

人生不单单只有一种选择，或是只有一条路可走，生活不仅仅要过得充实，也要过得有价值、有目标。

生活得是否快乐，关键是要学会平衡自己的心态。如果选择了一种生存方式，就必须接受一种人生解结局。

有些人经常以为自己的出身、相貌、身高等一些与生俱来的缺陷而自怨自艾，从各方面设法改变这一切，最后却是徒劳无功。

目标有时候遥远并不是遥不可及，任何事情若不是半途而废，都有它一定的进展，只是这个进展究竟会走得多远，走的多快，视乎当中面对的障碍或自己的毅力。

任何付出都不会没有收获，只要不半途而废，总有抵达目的地的一天。到达目标并非是一朝一夕的事，想要一步登天却没有完善准备与建设，整条路自然也不怎么稳妥。

生活即是如此，想要有一个充满欢乐与阳光的生活，就必须豁达的心态去迎接每一天，日复一日，一年下来，积累了大部份充满正气、开心的记忆。

广告

当回过头来，回顾这一年头的点点滴滴，开心的事更甚于沮丧的事，才不至于让过去的一年蒙上灰暗的面纱。