一场豪雨2村淹水·23居民疏散清真寺 （山打根15日讯）根区今早一场大雨，令25哩甘榜加里诺诺（Kg Garinono）以及双溪孟满江（Sg Memanjang）出现闪电水灾，甘榜加里诺诺23人获疏散至附近清真寺避难。

（山打根15日讯）根区今早一场大雨，令25哩甘榜加里诺诺（Kg Garinono）以及双溪孟满江（Sg Memanjang）出现闪电水灾，甘榜加里诺诺23人获疏散至附近清真寺避难。

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山打根民防部队主任阿末罗斯兰在今早发布消息时指，双溪孟满江的水位是于今日清晨4时55分开始上涨；而位于甘榜加里诺诺的水位于今早7时水深达到3尺。

当局今早已开始在2个地点协助居民搬离重要文件，并观察水位。

阿末罗斯兰亦预计天气转晴后，2地水灾将在3小时内消退。

山打根消拯局主任安德烈安德鲁今日表示，当局于今日清晨6时57分接到相关投报后，即前往甘榜加里诺诺进行疏散工作。

消拯员在抵达现场后，即分成2批进行救援。最终于早上11时19分，成功救出23名甘榜加里诺诺居民，将他们疏散至清真寺。

山打根消拯局成员协助受困的甘榜加里诺诺居民撤离。





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多区积水成灾

三脚石1路段土崩

今日一场豪雨令三脚石区多处发生水灾，同时一路段发生土崩，所幸并无造成伤亡。

当地民众今日将水灾情况分享至社交网站，数名国中生站在三脚石国中距离约400米外的入口处，犹豫是否要涉水进入校园；另有部分居民的住家或道路也因位于低洼地区，积水成灾，经过当地的居民及轿车今早被迫涉水而过。

另一方面，消拯局主任安德烈安德鲁今日发文告指出，三脚石一路段于今早9时45分发生土崩，公共工程局承包商在获知后已前往当地展开清理工作。

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甘榜加里诺诺昨早（15日）出现闪电水灾。

一群学生在校外商量是否涉水进入校园。