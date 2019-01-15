鸡蛋胜女星‧狂获2500万个赞 社交网站Instagram近日有帐户“world_record_egg”声言要挑战美国真人秀女星凯莉‧詹娜，希望用鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”的照片（左图）截至14日获逾2500万个赞好，大幅抛离女星被初生女儿握着手指的照片。

（纽约15日讯）社交网站Instagram近日有帐户“world_record_egg”声言要挑战美国真人秀女星凯莉‧詹娜，希望用鸡蛋相片打破对方一张相片获最多赞好数目的世界纪录。结果“鸡蛋”的照片（左图）截至14日获逾2500万个赞好，大幅抛离女星被初生女儿握着手指的照片。

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该女星去年2月7日上载被初生女儿握着手指的照片，至今获得逾1800万个赞好。“鸡蛋”的相片并没花俏之处，只是一颗鸡蛋立于白色背景之前。

结果，鸡蛋照片在约一周内获逾2500万个赞好。詹娜得悉纪录被打破后，周一展开“报复”行动，上载短片，显示她在户外打破一颗鸡蛋，放在地上生煎。

这并非网世界首次有无意义贴文被狂赞。2017年4月5日，16岁高中生威克森在推特发文，要求速食店温蒂汉堡提供一年免费鸡块，结果贴文破纪录获350万人转发；本月5日，日本富豪前泽友作以1亿日圆（约377万令吉）抽奖作招揽，成功吸引564万人转发其推特贴文，打破旧纪录。（互联网照片）