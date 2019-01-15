阿都拉誓任彭蘇丹‧提父王抱恙哽咽流淚 苏丹阿都拉殿下宣读御词时，提起父王苏丹阿末沙殿下因为身体抱恙，无法履行君主职责必须退位情况时，一时哽咽流泪。

二王子东故阿都拉曼（左二）把宣誓书交给苏丹阿都拉殿下。

（彭亨‧北根15日讯）彭亨州第6任苏丹阿都拉殿下今日在王室成员与臣民见证下，在北根王宫正式接任成为苏丹。

广告

苏丹阿都拉殿下宣读御词时，提起父王苏丹阿末沙殿下因为身体抱恙，无法履行君主职责必须退位情况时，一时哽咽流泪。

殿下说，父王从小就对他严格教导、督促细心处事，做好一名公平善待子民的君主。

殿下也同时怀念已故母后东姑安潘雅富姗，同时感激母后的爱心和教导。

秉持与民同在领导方式

“我被选为苏丹，并不代表朕是最好的，若朕做得好，请协助朕；若朕做错请纠正朕，请对朕忠诚。”

殿下承诺会继承过往苏丹亲民和照顾人民的领导方式。

广告

“朕不会改变，朕一同承担任人民苦与乐。父王的领导方式是‘王室与人民同在’和‘苏丹和人民一条心’，朕也会秉持这个领导方式。

王室强大与否全靠州政府和人民支持，就如马来谚言所说‘树枝强大是因为树根，而树根强大是源自土地’。”

殿下也感激各方包括母后卡宋、王室成员等。

出席观礼者有苏丹后东姑阿兹占、二王子东姑阿都拉曼、彭亨州大臣拿督斯里旺罗斯迪旺依斯迈、外交部长拿督赛富丁、经济事务部长拿督斯里阿兹敏、前首相拿督斯里纳吉、前国防部长拿督斯里希山慕丁及国州议员等。

广告

苏丹阿都拉在宣读御词后，在场的臣民高喊3声吾王万岁。

王宫总共邀请1600名嘉宾出席观礼，不过碍于大殿空间有限，只允许800人进入观礼，其余嘉宾都待在大殿外的宴会厅，透过大荧幕观礼。

彭二王子：對王兄領導有信心

彭亨州二王子东姑阿都拉曼在宣读昭告书时说，彭亨州王室理事会在考量父王病情及彭亨未来的领导著想，认为父王苏丹阿末沙无法履行苏丹职务，有必要重新遴选新苏丹继任，因此同意由摄政王东姑阿都拉继任。

他也对苏丹阿都拉的领导有信心。

“父王苏丹阿末沙一直有给予王兄苏丹阿都拉指导，包括领导经验，我有信心在王兄苏丹阿都拉领导下，彭州将会持续进步。”