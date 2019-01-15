日本和服业坚持20岁办成人礼 周一是日本成人节，许多地方都举行“成人礼”，但随著2022年成年年龄将降为18岁，到时该几岁举行成人礼引发讨论。和服业者认为，如果成人礼降到18岁举行，很多人会穿校服参加，这样就剥夺了年轻女孩穿着“振袖”（未婚女性所穿的华丽和服）的机会；另一个原因是，高中生在参加大学入学考试时，还要举行成人礼，不切实际。为了保存和服文化，和服业者期盼成人礼维持在20岁举行的传统。

（东京15日讯）周一是日本成人节，许多地方都举行“成人礼”，但随著2022年成年年龄将降为18岁，到时该几岁举行成人礼引发讨论。和服业者认为，如果成人礼降到18岁举行，很多人会穿校服参加，这样就剥夺了年轻女孩穿着“振袖”（未婚女性所穿的华丽和服）的机会；另一个原因是，高中生在参加大学入学考试时，还要举行成人礼，不切实际。为了保存和服文化，和服业者期盼成人礼维持在20岁举行的传统。

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一批穿上和服的年轻女子在东京丰岛园主题公园内乘坐过山车庆祝成人节。