机位不翼而飞‧一家三口全程坐地板 英国一家三口按照正当程序买机票付款划位，但上了机才发现他们的座位根本不存在，更只能带著10岁女儿坐在机舱地板。事后航空公司只愿意赔偿30镑（约158.5令吉），让他们很愤怒。

（图：互联网）

（伦敦15日讯）英国一家三口按照正当程序买机票付款划位，但上了机才发现他们的座位根本不存在，更只能带著10岁女儿坐在机舱地板。事后航空公司只愿意赔偿30镑（约158.5令吉），让他们很愤怒。

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55岁的泰勒与妻子，去年6月带著女儿到西班牙度假，花了1300镑（约6860令吉），购买3张英国途易航空管理公司的机票，更提早3小时到机场办理登机手续，成功取得3个号码相连的座位。但上机后却发现机上根本没有这3个编号的座位，机组人员更要他们全家坐在地板上，只有在升降时才能坐在“备用位置”。

泰勒太太向英媒表示，机舱内的地板相当肮脏，加上飞行时间2小时，让他们一家极不满。她向航空公司抗议要求退票，航空公司只愿意象征性赔偿30英镑。结果他们求助英国广播公司的旅游节目，航空公司才愿意全数赔款。航空公司解释，因在最后一刻更换了飞机，才会出现买了票却没座位的情况。民航局则表示，条例不允许乘客在航程中没有座位的情况出现，目前正展开调查。