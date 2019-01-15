数天前遭连人带车掳走．华商陈尸空屋 华裔商人3天前遭数人连人带车掳走，岂料今早十时许被发现死在农业部旧宿舍一个空置单位内。警方把案件列为谋杀案调查。

警员在死者陈尸的农业部旧宿舍空置单位范围展开调查工作。（图：星洲日报）

（古晋15日讯）华裔商人3天前遭数人连人带车掳走，岂料今早十时许被发现死在农业部旧宿舍一个空置单位内。警方把案件列为谋杀案调查。

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死者郑敦国（译音，TangTung Kuok），37岁。

死者的亲人今早10时50分接获警方通知，赶到杜顺路（Jalan Dusun）农业部旧宿舍，被告知死者陈尸在某空置单位，死者的白色休旅车则停在空屋入口篱笆处。

当地居民发现休旅车停在该处多时，好奇之下前往查看，随后报警。

逮捕4人1女获释

警方拉队到场调查，确认白色休旅车是日前被掳走男子的车，进入空置单位检查，发现死在空屋。

砂州刑事调查组主任梁顺贵高级助理总监透露，死者的遗体已开始腐烂，估计死亡两三天，遗体有明显外伤。受询及死者是否被绑等，梁顺贵以案件尚在调查为由，表示不便透露太多。

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死者是于本月12日晚上10时40分，在某店屋前被一班人连人带车掳走。警方昨日先逮捕3男1女，其中华裔女子证明未涉案而获释。至于被扣的3名男子，友族嫌犯（28岁）前日傍晚在一站式报案中心被扣，将延扣至本月19日再过堂；另2名分别为37及28岁的华裔男子昨晚在机场路某酒店的客房遭警方逮捕，2人今早被押上庭申请延长扣留，警方获推事莫哈末苏克利批准2人3天。

闭路电视画面显示死者于本月12日晚上被一帮男子掳上车。（图：星洲日报）