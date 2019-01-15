港大科学家发现‧新药物可治流感沙斯 香港大学科学家发现了一种全新的广谱抗病毒药物“AM580”，可有效抑制多种呼吸道病毒在细胞内的增殖，如沙斯、中东呼吸综合征和H1N1流感等。

（香港15日法新电）香港大学科学家发现了一种全新的广谱抗病毒药物“AM580”，可有效抑制多种呼吸道病毒在细胞内的增殖，如沙斯、中东呼吸综合征和H1N1流感等。

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港大团队形容这个新发现的药物能“高度有效地干扰不同病毒的生命周期”，而该项研究已刊登于本月的国际权威期刊《自然通讯》。

对流行病早期控制相当重要

领导这项研究的微生物学家袁国勇表示，若通过临床实验，他们团队发现的抗病毒药物可用于对抗许多传染性疾病，甚至是还未出现的病毒。他说，这对流行病的早期控制相当重要。

近几十年来全球流行多种传染性疾病如致命的禽流感、沙斯、中东呼吸综合征等，已突显找出能比注射疫苗更快地抑制这些病毒的新药物的必要。而广谱抗病毒药物被视为终极目标，能用于控制多种病原体。相反的，疫苗通常只能用于保护一种变形，可是在它制造病毒的过程中，可能已发生突变了。

用老鼠进行2年抗病毒实验

港大团队用“AM580”药物在老鼠身上进行了2年的抗病毒实验，结果发现该药物可有效抑制多种呼吸道病毒，包括H1N1、H5N1、H7N9等在细胞内的增殖，此外对沙斯、中东呼吸综合征、由蚊子传染的兹卡，以及造成手足口症的肠病毒71型等均有抑制病毒复制的作用。

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袁表示，如今他们的下一步是在推进临床实验前，在更多不同的动物，包括猪和灵长类身上对新药物进行实验，这过程可能得费上8年。目前他的团队已向美国申请该药物的专利权。

而“AM580”的一个衍生药物已在日本被用以治疗癌症，有望展示此药对人类带来低毒性。但得克萨斯州劳工大学病毒专家纽曼表示，除非有关治疗被极谨慎地执行，否则其潜在的副作用将令人担忧。