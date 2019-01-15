涉残杀小姐弟．毒虫控谋杀 涉嫌在8日晚上残杀两名分别5岁和1岁小姐弟的吸毒者阿米尔阿里菲因（49岁），今早被带上推事庭面对两项谋杀和一项严重致伤罪名提控，他表示明白谋杀罪，但否认严重致伤罪，案件展至3月18日过堂。

阿米尔阿里菲因在庭吏押送下，到推事庭面控。（图：星洲日报）

（铅15日讯）涉嫌在8日晚上残杀两名分别5岁和1岁小姐弟的吸毒者阿米尔阿里菲因（49岁），今早被带上推事庭面对两项谋杀和一项严重致伤罪名提控，他表示明白谋杀罪，但否认严重致伤罪，案件展至3月18日过堂。

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推事努鲁拉斯达基于被告面对谋杀罪，不批准他保释外出。此案主控官是努鲁拉斯雅。

被告被控于本月8日晚11时至凌晨12时，闯入铅县甘榜登雅门牌11号住家，致伤52岁的苏比里，一旦罪成，可在刑事法典第326条文（持危险武器严重致伤他人）下判刑，面对最高监禁20年，另加鞭笞或罚款。

第二及第三项控状指被告在同日、同时间和地点杀害5岁女童努鲁哈宁和1岁男童莫哈末沙菲，触犯刑事法令第302项（谋杀）条文。一旦罪成，唯一刑法是死刑。

被告拥有多项毒品犯罪记录，两年前与妻子离异后，独居在距离小死者住家仅300公尺外的住家。

被告与小死者一家人认识，8日晚疑吸毒后发狂闯入两名小死者的住家，蓄意致伤小死者伯伯苏比里，过后再以武士刀残忍杀害当时已经入睡的两姐弟。

解剖显示，2名死者都被割断颈部动脉和呼吸道，失血过多而死。