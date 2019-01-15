涉收贿被判监20月．前警曹上诉被驳 涉嫌于2015年收取200令吉贿赂的前警曹，于2年前被判监禁20个月及罚款2万令吉后上诉，他的上诉今日遭亚罗士打高庭驳回，维持地庭的判决。

被告阿查哈（左）行色匆匆步入法庭。（图：星洲日报）

（亚罗士打15日讯）涉嫌于2015年收取200令吉贿赂的前警曹，于2年前被判监禁20个月及罚款2万令吉后上诉，他的上诉今日遭亚罗士打高庭驳回，维持地庭的判决。

广告

被告阿查哈（55岁），原是居林警区总部毒品罪案调查组的警曹，过后再通过律师提出要求，表态仍要继续上诉到吉隆坡上诉庭，所以要求高庭暂缓执行判决。

法官阿布峇卡批准被告以8000令吉保外候审，而这笔保释金也与之前地庭批准的数额一样，同时也要求辩方必须于本月16日之前递交上诉申请。

被告阿查哈面对2项控状。根据控状一，被告于2015年1月13日下午5时，在国家反毒机构居林分行，通过电话同意收取一名男子苏莱曼的200令吉，作为协助减轻后者涉嫌毒品案的罪名，只列入观察名单2年。

第二项控状，阿查哈在同一天下午6时50分，在居林一家扁担饭店，同意收取苏莱曼的200令吉，作为协助苏莱曼减轻罪名的酬劳。

被告抵触了2009年反贪会法令17（a）条文，一旦罪名成立，最高刑罚可被判监禁20年、罚款则是不少过贿金的5倍或罚款1万令吉，视何者为高。

此案之前于2017年11月12日下判，当时法官查诺下判时原要求罪成的被告即日起服刑，但是基于被告要求上诉，所以谕令暂缓执行判决至完成上诉程序为止。

广告

此案主控官是反贪会副检察司阿哈菲查，而被告代表律师则是拿督纳兰星。