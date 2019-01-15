峇拉遗孀指阻迪巴供证．申请判沙菲宜等藐视法庭 蒙古女郎命案”关键证人兼已故私家侦探峇拉的遗孀珊达密指资深律师丹斯里沙菲宜、巫统华玲国会议员兼朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹和吉隆坡班底医院医生拿督嘉纳沙纳登，疑伪造医药报告禁止“地毯商人”迪巴在她们全家被迫流亡印度5年一案中出庭供证，她申请准令要求判三造藐视法庭。

（吉隆坡15日讯）“蒙古女郎命案”关键证人兼已故私家侦探峇拉的遗孀珊达密指资深律师丹斯里沙菲宜、巫统华玲国会议员兼朝圣基金局前主席拿督斯里阿都阿兹和吉隆坡班底医院医生拿督嘉纳沙纳登，疑伪造医药报告禁止“地毯商人”迪巴在她们全家被迫流亡印度5年一案中出庭供证，她申请准令要求判三造藐视法庭。

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高庭3月8裁决是否发准令

高庭法官拿督阿芝玛将于3月8日决定是否发出准令给珊达密，以审理珊达密要求高庭宣判沙菲宜、阿都阿兹和嘉纳沙纳登藐视法庭的申请。

一旦藐视法庭罪名成立，沙菲宜等人可被判入狱或罚款。

珊达密：阻迪巴说出真相

珊达密在申请书中表示，沙菲宜、阿都阿兹和嘉纳沙纳登串谋阻止迪巴出庭揭露前首相拿督斯里纳吉强迫迪巴委任沙菲宜为代表律师，以及出庭说出她与家人被迫流亡印度5年的真相。

她指为了不让迪巴在庭上说出真相，沙菲宜欺骗法庭，在阿都阿兹和其家庭医生嘉纳沙纳登的协助下，伪造医药报告，导致法庭3度展延聆讯。

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迪巴曾于2017年10月25日针对峇拉家属的指控入禀第一份答辩书，并向高庭申请撤换巫统御用律师沙菲宜，不过，案情较后出现戏剧化的改变，迪巴突然改变主意重新委聘沙菲宜，并于2017年11月6日入禀第二份答辩书来取代第一份答辩书，以及入禀高庭要求撤销峇拉家属的诉讼。

迪巴在第一份答辩书中承认峇拉家属在诉讼中所作出的一切指控，并揭露他与纳吉夫妇等人在整起事件所扮演的角色。

对于迪巴反复不定的说词，高庭较后批准峇拉家属要求盘问迪巴的申请，以鉴定迪巴所要入禀的答辩书到底是哪一份，以及他是否真的要重新委聘沙菲宜为律师。

沙菲宜3度要求展延聆讯

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不过，沙菲宜在2018年2月19日、2018年3月19日和2018年3月27日的聆讯中，分别以迪巴不知何故呕吐至吐血、食物中毒“腹泻至肛裂及直肠出血”，以及患有“脂肪肝”需赴印度接受治疗等理由，3度要求展延聆讯。

珊达密指称沙菲宜等人非常清楚这些全都是谎言，为了阻止迪巴在庭上说出任何不利于纳吉的供词。