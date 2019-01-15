阿兹祖重返麒麟世界第一‧比斯利：寄望他东奥争金 31岁的阿兹祖，曾在2010年和2016年登上麒麟赛世界排名第一，本周重返龙头宝座，将激励他争取晋级明年东京奥运会。

大马脚车队教练比斯利对两名爱徒阿兹祖(中)和沙费道斯(左)在本届亚洲场地脚车赛的表现非常赞赏，寄望爱徒能在东京奥运争金。

（雅加达15日综合电）大马场地脚车王子阿兹祖将在本周的世界场地脚车排名麒麟中第3次登上世界第一。

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31岁的阿兹祖，曾在2010年和2016年登上麒麟赛世界排名第一，本周重返龙头宝座，将激励他争取晋级明年东京奥运会。

大马国家脚车队教练比斯利表示，在阿兹祖在本届印尼亚洲赛闯进麒麟决赛后，阿兹祖就将取代现有世界第一名的格雷策。

阿兹祖在亚洲赛麒麟决赛中屈居第5，队友沙费道斯获得银牌，日本的脇本雄太夺得金牌。

阿兹祖在上月两站世界杯赛柏林和伦敦获得铜牌后，目前只比格雷策（2445分）少5分，暂时屈居第2。

比斯利说：“亚洲赛的积分比世界杯赛的积分更高，不过重返世界第一并不是我们的目标，我们最大的目标就是在明年东京奥运会争夺金牌。”

他表示，很高兴阿兹祖与其他队友包括沙费道斯和法德希尔，在本届亚洲赛表现不俗。

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阿兹祖在男子冲刺决赛中击败中国名将徐超夺得冠军，而沙费道赛也在铜牌战中击败日本的卫冕冠军渡边一成，摘下铜牌。

比斯利表示，这是很出色的表现，将使大马在奥运冲刺赛积分排名中取得大跃升。亚洲赛之后，阿兹祖和沙费道斯及法德希尔还会联手参加下月的波兰世界场地脚车锦标赛。