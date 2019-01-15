柔总警长：主谋是否来自监狱内部．案调查中无法回答 柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔表示，警方还在调查“贩毒集团疑勾结狱卒，把毒品带进居銮新邦令金监狱供应给囚犯”的案件，因此他无法回答案件主谋是否来自监狱内部的问题。

莫哈末卡里尔：监狱毒品供应链案件还在调查，所以无法回答案件主谋是否来自监狱内部的问题。（图：星洲日报）

（柔佛．新山15日讯）柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔表示，警方还在调查“贩毒集团疑勾结狱卒，把毒品带进居銮新邦令金监狱供应给囚犯”的案件，因此他无法回答案件主谋是否来自监狱内部的问题。

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他说，警方一直以来和监狱局保持良好的沟通关系，并揭露上述案件和逮捕涉案人士，这是两造紧密合作的成果。

“我们不会就此停下来，既然已知道这样的事件，我们会继续努力。”

针对会否调查州内其他监狱是否也涉及的问题，他表示须先研究上述案件，再采取进一步的行动。

他今日为全国公共及民事职工总会柔佛州分会主办的“公共和谐安全期望计划”开幕后，在新闻发布会上发表上述谈话。

全国总警长丹斯里弗兹昨日揭露，警方侦破“贩毒集团疑勾结狱卒，把毒品带进居銮新邦令金监狱供应给囚犯”的案件，一举逮捕5人并起获价值81万4000令吉的冰毒、海洛因及摇头丸等毒品。