“巴达尔特攻队”领袖．阿兹哈遭警逮捕 “巴达尔特攻队”（Badar Squad）领袖阿兹哈被警方以违反官方机密法令及社团法令逮捕。

（双溪大年15日讯）“巴达尔特攻队”（Badar Squad）领袖阿兹哈被警方以违反官方机密法令及社团法令逮捕。

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瓜拉姆拉警区主任阿兹利受询时说，警方尚在调查此事，目前只能证实警方于前晚9时，在双溪大年巴达尔办事处逮捕阿兹哈，进一步详情将由吉打总警长拿督阿都拉欣向媒体发布。

根据《透视大马》的报道，警方接获吉打州宗教局高级官员的投报后，采取行动逮捕阿兹哈，阿兹哈昨天被带上庭申请延扣至本周四助查。

据知，阿兹哈在脸书公开警方的内部通讯记录，触犯官方机密法令。

该组织之前在双溪大年展开反风化“取缔”行动引起争议。阿兹哈坚持“巴达尔特攻队”遵循伊斯兰教义，是为了避免穆斯林作出违反道德行为而展开行动。

该组织活跃已两年，向社团注册局申请注册但被拒绝。

另一方面，该队最高理事莫哈末法立说，该组织等阿兹哈获释后，将召开最高理事会讨论组织未来方向。

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他声称，至今仍未接获有关方面调查该组织的消息。